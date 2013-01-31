انتقاد از کندی پروژه پل غیرهمسطح بجنورد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی از کندی پیشرفت فیزیکی پروژه پل غیر همسطح چهار راه شهدای شهر بجنورد موسوم به چهار راه خوشی انتقاد کرد.

محمود احمدی بیغش در بازدید از این پروژه شهری اظهار کرد: براساس تعهد پیمانکار، برای تسریع در پیشرفت فیزیکی، باید فعالیت اجرایی پروژه به صورت شبانه روزی انجام شود.

وی اضافه کرد: پیمانکار به تعهد خود مبنی بر فعالیت شبانه روزی اجرای پروژه پایبند نبوده که در این بخش باید مسئولان شهر ی پاسخگو باشند.

نماینده عالی دولت در استان خراسان شمالی خواهان پاسخگویی مسئولان شهری در زمینه کم کاری پیمانکار اجرای این طرح شد. پل غیر همسطح شهر بجنورد با هدف کاهش ترافیک شهری به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی سال های اخیر شهرداری بجنورد با اعتبار 80 میلیارد ریالی از 19 مردادماه سال جاری آغاز شد.

براساس برنامه تدوینی از سوی شهرداری بجنورد این پروژه می بایست در مدت 18 ماه به اتمام برسد که طبق نظر کارشناسان پیشرفت فیزیکی این پروژه کمتر از 20 درصد است.

25 هزار خانوار از طرح‌های بنیاد مسکن بهره‌مند می‌شوند

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی گفت: 25 هزار و 139 خانوار در سطح استان با افتتاح طرح‌های بنیاد مسکن به مناسبت دهه فجر، از خدمات این اداره کل بهره‌مند می‌شوند.

علی محمدی اظهار کرد: شش پروژه طرح هادی و 633 واحد اتمام یافته مسکن مهر و پنج واحد مسکن روستایی برای استفاده 24 هزار و 399 خانوار در سطح استان افتتاح می‌شود.

وی افزود: با فرا رسیدن دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و خدمت رسانی به محرومان، تعداد 17 پروژه ملی و استانی در سطح استان شامل؛ مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، مسکن روستایی، کلنگ زنی و اجرای طرح هادی را در برنامه‌های خود داریم تا 25 هزار و 139 خانوار از این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

محمدی تصریح کرد: این پروژه‌ها به عنوان نمونه در هفت شهرستان و 14 روستا اجرا خواهد شد تا 628 خانوار در بخش مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، 23 هزار و 120 خانوار در بخش مسکن روستایی و یک هزار و 391 خانوار نیز در بخش عمران روستایی بتوانند از خدمات دولت خدمتگزار بهره‌مند شوند.

دریافت گواهی‌نامه واحد خدمات سبز کشور توسط تصفیه خانه بجنورد

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد در پانزدهمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز به عنوان واحد خدمات سبز کشور در سال 90-1391 معرفی شد.

سیدابراهیم علوی اظهار کرد: در راستای حفاظت از محیط زیست و در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد موفق به دریافت گواهی‌نامه واحد خدمات سبز کشور در سال 91-1390 از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور شد.

وی گفت: تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد در زمینی به مساحت 33 هکتار در شمال شرق شهر بجنورد و حدود سه کیلومتر از شهر واقع شده است که برای دو فاز اجرایی و جمعیت زیر پوشش 120 هزار نفری با ظرفیتی بالغ بر 52 هزار و 900 متر‌مکعب تصفیه فاضلاب در شبانه روز طراحی و اجرا شده است.