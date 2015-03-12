جابجایی ۱.۲ میلیارد گردشگر در جهان/ بهره برداری از پروژه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، علی نعمتی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای اینکه از صنعت گردشگری بهره خوبی بریم نیاز به زیرساخت و کار است و باید حمایتهای لازم صورت گیرد.

توسعه گردشگری با توسعه زیرساختها مقدور است

اکبر غمخوار یکی از فعالان حوزه گردشگری کشور، توسعه صنعت گردشگری میسر نمی شود مگر اینکه اتفاقات مثبتی در این زمینه صورت گیرد.

وی اظهار داشت: ایجاد زمینه های مناسب و تاسیسات زیربنایی برای گردشگری خارجی و داخلی امر ضروری است و اگر این زیرساختها فراهم نباشد نمی توانیم گردشگران داخلی و خارجی را جذب کنبم.

وی عنوان کرد: جاذبه های تاریخی، طبیعی، فرهنگی، ساحل زیبای دریای خزر از جاذبه های مهم کشور است و اگر برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد می توانیم گردشگران را جذب کنیم.

وی بیان داشت: اگر یک میلیون گردشگر وارد کشور شود معادل ۳۰ میلیون بشکه نفت ارزآوری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه گردشگری باعث توسعه عدالت اجتماعی، آشنایی با فرهنگ و رسوم کشورهای مختلف می شود و این کارخانه بدون دود سبب اشتغال جوانان تحصیلکرده می شود.

شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس نیز، با بیان اینکه کار نو، مشکلاتی بر سر راه دارد، آروز کرد هر چه سریعتر دو فاز دیگر پروژه الماس خاورمیانه بهره برداری شود.

وی با بیان اینکه در حوزه گردشگری شعارش داده می شود گفت: اینکه تنوع برای گردشگران ایجاد کنیم، بسیار کم است.

باب شدن ویلاسازی در غرب مازندران

شریعت نژاد با اشاره به اینکه ویلاسازی در غرب مازندران باب شده است از آن به کفران نعمتهای خدادادی یاد کرد و گفت: به بلندمرتبه سازی و ساخت پروژه های گردشگری در منطقه نیاز است.

این نماینده مجلس، ادامه داد: از خدمات ملی در غرب مازندران خیلی برخوردار نیستیم و این درحالیست که سلمانشهر یکی از پرجاذبه ترین منطقه گردشگری غرب مازندران است.

شریعت نژاد یادآور شد: پروژه مجتمع الماس قو خاورمیانه نو است و نمونه ای ندارد و امیدوارم در حوزه گردشگری تلاشهای بیشتری صورت گیرد.

وی با گرامیداشت فرارسیدن سال نو، اظهار امیدواری کرد تا سال آتی سالی خوب برای مردم باشد و با خارج شدن از رکود تعاملی مطلوبتر با دنیای خارج داشته باشیم.

احد عظیم زاده سرمایه گذار پروژه تجاری، گردشگری و مسکونی قو الماس خاورمیانه نیز گفت: فا دوم پروژه مجتمع قو الماس خارومیانه چهار ماه دیگر بهره برداری می شود و ۳۰ دیماه نیز هتل ۳۵ طبقه افتتاح می شود.

وی یادآور شد: برای ساخت مجتمع تجاری قو الماس خاورمیانه تاکنون ۵۴۸ میلیارد تومان هزینه شده است و از این میزان تنها ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات گردشگری از بانک ملی دریافت کرده ام.

عظیم زاده عنوان کرد: در دهه اخیر، صنعت گردشگری از رشد فزاینده ای برخوردار بود ولی سهم ایران از این گشت و گذار بین المللی زیر یک درصد است.

وی بیان داشت: علت اصلی این موضوع کمبود فضاهای تفریحی و فرهنگی و عدم تبلیغ ایران در سطح بین المللی است.

عظیم زاده با اشاره به اشتغالزایی حدود دو هزار جوان در پروژه گردشگری قو الماس خاورمیانه یادآور شد: کشور کمبود اماکن اقامتی زیادی دارد و باید برای رفع این کمبود، حمایتهای لازم صورت گیرد.

وی از کارآفرینان به عنوان سرداران اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: اولین پروژه هتل ۳۵ طبقه با کابین آسانسور طلا کشور در سلمانشهر احداث شد.