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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۲۱

هفته بیست و سوم لیگ برتر؛

پیروزی تراکتورسازی برابر راه‌آهن/ شکست سنگین فولاد مقابل گسترش

پیروزی تراکتورسازی برابر راه‌آهن/ شکست سنگین فولاد مقابل گسترش

تیم فوتبال تراکتورسازی با برتری مقابل راه آهن موقتا به صدر جدول رده‌بندی رقابتهای لیگ برتر صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تراکتورسازی امروز پنجشنبه در چارچوب هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه شهر قدس مقابل راه آهن به برتری ۳ بر صفر رسید. فرید بهزادی کریمی در دقیقه ۴۳ ، مهدی کیانی دقیقه 85 و لوسیانو ادینهو 87 پنالتی برای راه آهن گل زدند.

تراکتورسازی با این پیروزی ۴۴ امتیازی شد و به صدر جدول رده‌بندی رقابتها صعود کرد.

در دیگر بازی برگزار شده، فولاد خوزستان در زمین گسترش فولاد تبریز متحمل شکست سنگین ۳ بر یک شد.

جابر انصاری دو بار در دقایق ۹ و ۶۵ و مگنو باتیستا (۳۷- پنالتی) برای گسترش گل زدند و محمد قاضی در دقیقه ۷۲ یکی از گل‌ها را جبران کرد.

پیش از این بازی‌ها، پرسپولیس با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ مقابل نفت مسجد سلیمان ۱۰ نفره متوقف شده بود.

برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و سوم به شرح زیر است:

جمعه ۲۲ اسفند ۹۳
* استقلال خوزستان - صبای قم، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه غدیر اهواز

دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳
* پیکان تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه شهدا شهر قدس
* سپاهان اصفهان - پدیده مشهد، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

جمعه ۱۴ فروردین ۹۴
* سایپا البرز -ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۷، ورزشگاه انقلاب کرج

کد مطلب 2517049

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