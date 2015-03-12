به گزارش خبرنگار مهر، تراکتورسازی امروز پنجشنبه در چارچوب هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه شهر قدس مقابل راه آهن به برتری ۳ بر صفر رسید. فرید بهزادی کریمی در دقیقه ۴۳ ، مهدی کیانی دقیقه 85 و لوسیانو ادینهو 87 پنالتی برای راه آهن گل زدند.

تراکتورسازی با این پیروزی ۴۴ امتیازی شد و به صدر جدول رده‌بندی رقابتها صعود کرد.

در دیگر بازی برگزار شده، فولاد خوزستان در زمین گسترش فولاد تبریز متحمل شکست سنگین ۳ بر یک شد.

جابر انصاری دو بار در دقایق ۹ و ۶۵ و مگنو باتیستا (۳۷- پنالتی) برای گسترش گل زدند و محمد قاضی در دقیقه ۷۲ یکی از گل‌ها را جبران کرد.

پیش از این بازی‌ها، پرسپولیس با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ مقابل نفت مسجد سلیمان ۱۰ نفره متوقف شده بود.

برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و سوم به شرح زیر است:

جمعه ۲۲ اسفند ۹۳

* استقلال خوزستان - صبای قم، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه غدیر اهواز

دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳

* پیکان تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه شهدا شهر قدس

* سپاهان اصفهان - پدیده مشهد، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

جمعه ۱۴ فروردین ۹۴

* سایپا البرز -ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۷، ورزشگاه انقلاب کرج