به گزارش خبرنگار مهر، تراکتورسازی امروز پنجشنبه در چارچوب هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه شهر قدس مقابل راه آهن به برتری ۳ بر صفر رسید. فرید بهزادی کریمی در دقیقه ۴۳ ، مهدی کیانی دقیقه 85 و لوسیانو ادینهو 87 پنالتی برای راه آهن گل زدند.
تراکتورسازی با این پیروزی ۴۴ امتیازی شد و به صدر جدول ردهبندی رقابتها صعود کرد.
در دیگر بازی برگزار شده، فولاد خوزستان در زمین گسترش فولاد تبریز متحمل شکست سنگین ۳ بر یک شد.
جابر انصاری دو بار در دقایق ۹ و ۶۵ و مگنو باتیستا (۳۷- پنالتی) برای گسترش گل زدند و محمد قاضی در دقیقه ۷۲ یکی از گلها را جبران کرد.
پیش از این بازیها، پرسپولیس با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ مقابل نفت مسجد سلیمان ۱۰ نفره متوقف شده بود.
برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و سوم به شرح زیر است:
جمعه ۲۲ اسفند ۹۳
* استقلال خوزستان - صبای قم، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه غدیر اهواز
دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳
* پیکان تهران - ذوبآهن اصفهان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه شهدا شهر قدس
* سپاهان اصفهان - پدیده مشهد، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
جمعه ۱۴ فروردین ۹۴
* سایپا البرز -ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۷، ورزشگاه انقلاب کرج
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