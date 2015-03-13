واکنش حدادعادل به حذف یک مجسمه/ فردوسی به سلماس بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پایانی بهمن ماه مطلبی در خبرگزاری‌ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه مجسمه فردوسی بنا به تصمیم شورای اسلامی شهر و شهرداری سلماس از میدان این شهر برچیده شده است.

تصمیم بر برداشتن مجسمه فردوسی از این میدان و جابجا کردن آن با کامیون به مکانی دیگر، اعتراض شمار زیادی از شهروندان و به‌ویژه دوستداران ادبیات فارسی را از سراسر ایران و همچنین برخی از مسئولان کشوری و استانی را به همراه داشت.

نامه رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خطاب به وزیر کشور و دستور وزیر کشور ذیل این نامه یکی از همین واکنش ها بود که منجر به بازگشت مجسمه فردوسی به شهر سلماس شد.

غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز طی نامه‌ای به رحمانی فضلی وزیر کشور، نسبت به این اقدام واکنش نشان داد که متن نامۀ ارسالی او بدین شرح است:

بسمه‌تعالی

دوست و برادر گرامی، جناب آقای رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

با سلام و احترام

در رسانه‌ها این خبر همراه با عکس و تفصیلات آمده بود که در شهرستان سلماس در آذربایجان غربی، مجسمۀ فردوسی را از یکی از میدان‌های شهر برداشته‌اند، به عذر اینکه می‌خواهند مجسمۀ بهتری از او بسازند.

این خبر می‌تواند در داخل استان و استان‌های هم‌جوار و نیز در کل کشور منشأ آثار سوئی شود. اگر با دستور جناب‌عالی مجسمۀ قبلی به محل خود برگردد و خود فرماندار هم خبرش را اعلام کند، شاید تا اندازه‌ای جبران و پیشگیری شود.

با تشکر

حدادعادل

مستند بر تصویر منتشر شده از نامه حدادعادل، دستور نصب مجدد مجسمه فردوسی در میدان سلماس ذیل همین نامه خطاب به استاندار آذربایجان غربی صادر شده است. در نتیجه این واکنش‌ها روز پنجشنبه هفتم اسفندماه، این مجسمه مجدداً در میدان فردوسی این شهر نصب شد.