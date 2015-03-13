پخش ۱۴ مستند دیده نشده در نوروز ۹۴ از شبکه چهار

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه چهار در تعطیلات نوروز ۹۴ مستندهایی فاخر با موضوعات طبیعت گرا، تاریخی، ورزشی، علمی‌ و فناوری، اجتماعی، هنری، سیاسی افشاگرانه و ... را در قالب برنامه «مستند۴» هر روز ساعت ۱۸ روی آنتن می‌برد.

«ماناکامانا» محصول سال ۲۰۰۹ و به کارگردانی Stephanie Spray, Pacho Velez است. این مستند برنده یوزپلنگ طلایی جشنواره لوکارنو است. مستندی که دپارتمان قوم شناسی دانشگاه‌ هاروارد آن را تهیه کرده است.

دوربین مستند ساز در اتاقک تله کابین تپه ماکاناما در نپال وصل می‌شود و مخاطب در یک مشاهده مستقیم و بدون واسطه شاهد رفتار‌ها و عکس العمل‌های مسافرانی است که سوار بر این تله کابین به ماکاناما می‌روند.

«مردی پشت پوستر» به کارگردانی Erik Sharkey محصول سال ۲۰۱۳ است. درو استروزان یکی از شناخته‌شده‌ترین و مهم‌ترین طراحان پوستر فیلم‌های سینمایی است. این مستند پرتره به بررسی سیر زندگی و فعالیت هنری این طراج مشهور می‌پردازد.

کارگردان این مستند ضمن مصاحبه با شخص استروزان تلاش می‌کند با گفتگو با کارگردان‌های مطرحی چون جورج لوکاس، اسپیلبرگ، فرانک دارابونت و گیرمو دل تورو ابعاد گسترده‌ای از هنر وی را تبیین و بررسی کند.

مستند «پسر اینترنت» را Brian Knappenberger در سال ۲۰۱۴ کارگردانی کرده و یکی از مهم‌ترین مستند‌های امسال است. آرون سوارتز را به عنوان یکی از نوابغ دنیای وب می‌شناسند. جوانِ تحصیل‌کرده‌ای که یکی از چهره‌های تاثیرگذار در پیشرفت و گسترش وب بود.

او همچنین یکی از مخالفان قوانین دست و پاگیر کپی‌رایت و سوپا و مدافع استفاده‌ خلاقانه و آزادانه از دانش بود. در راه هدفش میلیون‌ها کتاب مرجع علوم مختلف را به صورت غیر‌قانونی در اینترنت منتشر ساخت و همین باعث شد تا به ۳۵ سال حبس محکوم شود. وی در نهایت به دلیل فشار‌های دستگاه قضایی آمریکا خودکشی کرد.

«استقامت» این مستند فاخر در سال ۲۰۰۰ به کارگردانی George Butler تولید شد. ارنست شکلتون و گروه اکتشافی‌اش اولین گروهی بودند که در سال‌های ابتدایی قرن بیستم برای اولین پا به قطب جنوب نهادند. در این مستند تحسین شده با استفاده از عکس‌های آرشیوی و گفتگو با افراد مطلع این واقعه‌ تاریخی تصویر می‌شود.

«یک عذر خواهی به فیل‌ها» ساخته Amy Schatz در سال ۲۰۱۳ است. مستندی با موضوع حقوق حیوانات و افرادی که زندگی‌شان را وقف خدمت به حیوانات کرده‌اند. این مستند ماجرای تاسف برانگیز فیل‌های سیرک را بازگو می‌کند که پس از بازنشستگی نیازمند مراقبت جدی هستند و افرادی در پی یافتن جا و مکانی برای آن‌ها هستند.

«آلمان از بالا» به کارگردانی Petra Höfer در سال ۲۰۱۲ با ژانری طبیعت گرا تولید شد و درباره سفری شگفت‌انگیز به مناظر طبیعی و شهری، حیات وحش و گذر فصل‌ها در کشور آلمان است.

این مستند تصویرگر حیات دست نخورده‌ کوه‌های آلپ تا لنگرگیری کشتی‌های غول‌پیکر در بندر‌هامبورگ، از امپراطوری آلمان تا برلینِ پایتخت است. «آلمان از بالا»، راهنمایی جامع یا همه‌ آن‌چه که می‌خواهید از کشور آلمان بدانید است.

«کودک برای پول» مستندی درباره‌ یک رسوایی عظیم در سیستم قضایی ایالت پنسیلوانیای آمریکا است؛ قاضی ویژه‌ جرایم کودکان با دریافت رشوه از مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار آن‌ها را به حبس‌های طولانی محکوم می‌کرده است. حالا مستند‌ساز به سراغ خانواده‌ها و قربانی‌ها رفته و به واکاوی این ماجرای تلخ می‌پردازد.

«روی دیگر قلب سفید» در سال ۲۰۱۳ توسط Omar Mullick, و Bassam Tariq در ژانر اجتماعی خانوادگی کارگردانی شده است. تیم فوتبال فاینورد روتردام در کنار دو تیم آژاکس آمستردام و آیندهوون سه قطب فوتبال کشور هلند را تشکیل می‌دهند.

در این مستند در طول یک فصل با طرفداران پر و پا قرص تیم فاینورد همراه می‌شویم. هوادارانی که زندگی‌شان با تیم محبوبشان و فوتبال پیوند خورده است.

«پرنده‌ها راه می‌روند» توسط Omar Mullick, Bassam Tariq در سال ۲۰۱۳ تولید شده است. این مستند که داستانی تاثیر گذار را از یک کودک فراری در کراچی پاکستان که در نهایت به آغوش خانواده‌اش باز می‌گردد تصویر می‌کند و در جشنواره زوریخ به عنوان بهترین مستند برگزیده شده است.

«پرنده‌ها راه می‌روند»، در کنار روایت زندگی این کودک به فعالیت‌های شناخته شده‌ترین مددکار اجتماعی پاکستان، عبدالستار ایدی می‌پردازد. شخصی که شبکه‌ای گسترده از آمبولانس‌ها و مراکز درمانی برای کمک به نیازمندان و بی پناهان را سامان داده است.

«نورهای شمال» در سال ۲۰۰۸ توسط Sergey Loznitsa در حوزه قوم شناسی کارگردانی شده است. سرگی لوزنیتسا یکی از نام‌های تازه مطرح شده در سینمای معاصر است. این مستند از جمله تجربیات موفق او در مستند‌سازی است. این مستند وریته‌ای از فعالیت یک کارخانه فولاد و خاک رس در منطقه‌ اورال روسیه را به تصویر می‌کشد.

در مستند «پنجره روح» کارگردان به سراغ ۱۹ فردی می‌رود که دارای اختلاف بینایی هستند. در مستند «پنجره روح» به این سوال پاسخ داده می‌شود که حس بینایی افراد چه درکی از دنیا و اطرافیانشان برای آنها می‌سازد؟ این ۱۹ نفر از افراد مشهور دنیا مثل خوزه ساراماگو و ویم وندرس هستند.

«اکنون بال‌ها روی صحنه جهانی» به زمانی می‌پردازد که سم مندز کارگردان شهیر سینما و کوین اسپیسی بازیگر مطرح قصد دارند تا تئاتر با شکوهی از نمایشنامه‌ ریچارد سوم اثر ویلیام شکسپیر را روی صحنه ببرند. این تئاتر در نهایت در سه قاره و در بسیاری از کشور‌های جهان به اجرا گذاشته شد و این مستند ماجرای شکل‌گیری و روند آماده‌سازی و به صحنه رفتن این اجرا‌ها است.

«طرحی برای صلح» داستانی بازگو نشده در ورای تاریخ را روایت می‌کند. تلاش‌های گروه‌ها و افراد برای پایان دادن به رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و آزاد شدن نلسون ماندلا از زندان در این مستند مورد توجه قرار گرفته‌اند.

یکی از معضلات دیرینه‌ آمریکا بحث کیفیت بخش بهداشت و درمان و تعداد زیاد بیمه نشدگان در این کشور است. در مستند «اتاق انتظار» که در یکی از بیمارستان‌های اوکلند ساخته شده است چالش، رنج و درگیری بیماران بدون بیمه در سیستم درمانی آمریکا به تصویر کشیده می‌شود. بیمارانی که از قشر ضعیف جامعه با کم‌ترین میزان حمایت از سوی سیستم بهداشت و درمان دولتی روبرو هستند.