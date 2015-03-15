۱۱ فیلم از سینمای جهان و ۳ فیلم از ایران سهم نوروزی شبکه چهار

به گزارش خبرنگار مهر، «پرونده پر خطر، جیمیپی، دور افتاده، آقای ترنر، استالینگراد، پایان ناخوشایند، ناشناس، آسمان محبوب، زندگی پادشاه، فریب بزرگ، چمدان، یک سطر واقعیت، بازگشت به خانه و باند پیکاسو مجموعه آثاری است که به ترتیب از اول تا ۱۴فروردین روی آنتن میروند.
«پرونده پر خطر» در ژانری درام و هیجانی، به کارگردانی Joe Johnston محصول ۲۰۱۴ هالیوود است. این سینمایی سرگذشت جوانی را روایت میکند که در شرف اخراج از محل کارش است. او در همین حین متوجه میشود اتفاقات خطرناکی در حال رخ دادن است و به طور پنهانی در شرکت میماند و با قاتلی حرفهای روبرو میشود.
«جیمیپی» محصول مشترک سینمای امریکا و فرانسه است که در سال ۲۰۱۳، Arnaud Desplechin آن را در ژانر درام کارگردانی کرد. جیمیپی، بعد از جنگ جهانی دچار مشکلات عدیده روحی و روانی شده است. او یک سرخپوست است و برای درمانش نیاز به یک روانپزشک دارد.
«دور افتاده» در ژانری اکشن به کارگردانی J.C. Chandor محصول سال ۲۰۱۳ سینمایهالیوود است. این سینمایی روایتگر داستان تنهایی مردی است که در دریا تمام امید خود را از دست داده است.
«آقای ترنر» موفق شد جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلمبردار را از جشنواره فیلم کن ۲۰۱۴ به خود اختصاص دهد. این فیلم را سینمای سه کشور امریکا، انگلیس و فرانسه با مشارکت یکدیگر ساخته اند. Mike Leigh کارگردان، این اثر را در سال ۲۰۱۴ با ژانر بیوگرافی ساخت. درخلاصه داستان آقای ترنر آمده است: این فیلم داستان ۲۵ سال آخر زندگی نقاش معروف بریتانیایی، جوزف مالارد ویلیام ترنر را به تصویر میکشد. داستان فیلم در سال ۱۸۲۶ آغاز میشود که ترنر ۵۱ ساله میشود و قدم در سربالایی زندگی میگذارد. او در یک کارگاه در خانه ی امروزی خود در لندن کار میکند، جایی که مستخدمشهانا و پدر پیرش ویلیام بزرگ اوضاع را مرتب میکنند. او مردی آرام است که به نقاشی از آفتاب و دریا و کشتی شهرت دارد.
فیلم «استالینگراد» یکی از حساس ترین و مهمترین نبردهای جنگ جهانی دوم را به تصویر میکشد. این جنگ از تابستان ۱۹۴۲ شروع و تا زمستان ۱۹۴۳ ادامه پیدا کرد. «استالینگراد» در سال ۲۰۱۳ به کارگردانی Fedor Bondarchuk در ژانر جنگی برای سینمای روسیه ساخته شده است.
داستان فیلم «پایان ناخوشایند» درباره چاپ اولین کتاب یک نویسنده زن جوان توسط یک ناشر مرد جوان است. ناشر بدون اطلاع نویسنده عنوان کتاب را تغییر میدهد. همین امر باعث میشود نویسنده دیگر علاقهای به ادامه کار با این ناشر را نداشته باشد. اما ناشر تمام تلاش خود را میکند تا او بازگردد.
«پایان ناخوشایند» درسال ۲۰۱۳ با ژانری درام و کمدی به کارگردانی John McKay برای سینمای انگلستان ساخته شد.
آیا شکسپیر یک متقلب و سارق ادبی بود؟ داستانی قدیمی وجود دارد که میگوید شکسپیر نویسنده واقعی آثار فاخری همچون اتلو، مکبث و هملت نیست، بلکه جوانی به نام ادوارد نویسنده واقعی آن چیزی است که به شکسپیر نسبت داده شده. داستان فیلم «ناشناس» در مورد جوانی است که ادعا میشود نویسنده داستانهایی است که اکنون میراث ادبی شکسپیر لقب دارد. این سینمایی در سال ۲۰۱۱ به کارگردانی Roland Emmerich با مشارکت سینمای امریکا، انگلستان و آلمان تولید شده است.
فیلم ایرانی «آسمان محبوب» دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی و کسب دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد در بخش مسابقه بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر را جزو افتخارات خود دارد. این فیلم داستان زندگی دکتر جوانی به نام شایان است که در اوج موفقیت کاری و اجتماعیاش درمییابد مبتلا به تومور مغزی است. او تصمیم به خودکشی میگیرد اما در آخرین لحظه اتفاقی رخ میدهد که باعث میشود سر از روستایی دورافتاده درآورد و وقایع غیرمترقبهای برایش رقم بخورد. داریوش مهرجویی در سال ۱۳۸۸ این اثر را برای سینمای ایران خلق کرده است.
«زندگی پادشاه» درباره یک سیاهپوست است که در زندان با شطرنج بازی حرفهای آشنا میشود. او بعد از رهایی از زندان در یک مدرسه شروع به کار میکند و به دانش آموزان شطرنج آموزش میدهد. در نهایت خانه شطرنج را راه اندازی میکند. «زندگی پادشاه» در سال ۲۰۱۳ با ژانری درام برای سینمای هالیوود تولید شده است. Jake Goldberger کارگردان این اثر سینمایی است.
«فریب بزرگ» روایت یک بندر کوچک است که اکثر مردم آن بیکار هستند و افراد بسیاری به شهر مهاجرت کردهاند. یکی از اهالی که به این بندر به عنوان زادگاهش علاقه دارد، تلاش میکند تا دوباره رونق گذشته را زنده کند. برای این منظور هیچ راهی ندارد جز اینکه مسئولان را برای احداث یک کارخانه ترغیب کند. اما بندر آنها پزشک ندارد و اجازه احداث کارخانه نیز منوط به اقامت تمام وقت در بندر است. قرار است یک پزشک جوان فقط برای یک ماه به آنجا بیاید. Don McKellar کارگردان، «فریب بزرگ» را در سال ۲۰۱۳ با ژانری درام برای سینمای کانادا خلق میکند.
سینمایی ایرانی «چمدان» داستان پدر و پسری است که سالها یکدیگر را ندیدهاند. پسر در نوجوانی به اصرار پدر عازم آلمان شده و هماکنون آنجا صاحب خانواده است. طی سفر پدر به آلمان، سوءتفاهمهایی به وجود میآید و حضور او باعث ایجاد تغییر و تحولاتی در زندگی پسر میشود. «چمدان» نخستین بار در بخش خارج از مسابقه جشنواره بيست و نهم به نمایش درآمد. اين فيلم در قالب ویدئو ساخته شد و با تبدیل به نسخه ۳۵ در جشنواره به نمایش درآمد. مانی حقیقی خالق «چمدان» کارگردانی این اثر درام را در سال ۱۳۸۹بر عهده داشت.
«یک سطر واقعیت» با بازی حسین یاری و مهراوه شریفینیا در نقشهای اصلی روایتی از زندگی زوجی مطبوعاتی است که به واسطه مواجهه با پیشنهاد کاری و مشکلاتی که در مسیر کاری خود دارند به فکر مهاجرت میافتند. علی وزیریان در سال ۱۳۹۰ ژانر درام و اجتماعی این فیلم را کارگردانی کرده است.
این اثر سومین فیلم بلند سینمایی علی وزیریان است که در سی امین جشنواره فیلم فجر در بخش مسابقۀ سودای سیمرغ حضور داشت.
«بازگشت به خانه» درباره مردی است که پس از سالها به شهر کوچک خود بازمیگردد. او در زمان جوانی به دلیل برخی از مشکلات با پدرش مشکل پیدا میکند و از شهر میرود. حالا او بعد از مرگ پدر به شهر بر میگردد تا بتواند برای همشهریان خود کاری کند. او تلاش میکند کارخانه تعطیل شده شهر را دوباره راه اندازی کند و اهالی شهر به کار در کارخانه مشغول شوند. Jo Baier کارگردان، این اثر را در سال ۲۰۱۲ برای سینمای آلمان با ژانری درام ساخت.
پابلو پیکاسو نقاش معروف در دوران جوانی ناخواسته درگیر پرونده سرقت از موزه لوور پاریس میشود. او چند مجسمه کوچک سرقت شده را از سارق که یکی دوستانش است خریداری کرده و ممکن است خود او به جرم همکاری با سارق دستگیر شود. «باند پیکاسو» در سال ۲۰۱۲ تولید شد. Fernando Colomo این اثر را در ژانری کمدی جنایی برای سینمای اسپانیا ساخت.
نظر شما