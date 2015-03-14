تسهیلات جدید برای خریداران خارجی فرش دستباف ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کارگر در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز ملی فرش ایران و صندوق ضمانت صادرات با اشاره به وضع کنونی صادرات فرش دستباف ایران گفت: تعداد صادرکنندگان فرش که از مزایای صندوق ضمانت صادرات بهره مند هستند، پرشمار نیست و برای افزایش این تعداد و نیز رفع مشکلات و تنگناهای موجود پس از تشکیل جلسه ای با حضور ذینفعان این حوزه، پیگیری های لازم تا رسیدن به این تفاهم نامه به عنوان مقدمه ای راهگشا به انجام رسید.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران افزود: امیدواریم انعقاد این تفاهم نامه نیز که تسهیل کننده صادرات فرش خواهد بود، به روند افزایشی صادرات فرش یاری برساند.

همچنین طاهر شه‌حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز گفت: فرش دستباف یکی از دغدغه های ما در حوزه صادرات بوده است و صندوق ضمانت صادرات ایران صادرکننده را به جهت پوشش ریسک های سیاسی و تجاری با صدور بیمه نامه هایی بیمه می کند و ریسک های موجود را به صفر می رساند.

وی با اشاره به ساختار سنتی صادرات فرش دستباف تصریح کرد: اکثر تجار ما ممکن است در خارج از کشور دفاتر فروش داشته باشند و کالای خود را در این دفاتر شخصی خود به فروش برسانند که این نوع فروش تا حدی پوشش های بیمه صندوق را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اما با این حال ما آمادگی آن را داریم تا برای ویژگی های سنتی هنر-صنعت فرش دستباف هم تدابیری بیندیشیم.

شه‌حامد افزود: صندوق همچنین آمادگی دارد که برای تجار و فعالان صادرکننده فرش دستباف در خصوص فعالیت‌ها و پوشش بیمه ای، کارگاههایی را برگزار کنیم که با ظرفیت‌های کاری مختلف این صندوق و چگونگی برقراری این ارتباط بیشتر آشنا شوند.

وی ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین می تواند از طریق خطوط اعتبار خریدار نوعی از تسهیلات خاص را به طرف خارجی دهد که خارجی هایی که مایل به خرید فرش دستباف باشند بتوانند به راحتی از این تسهیلات استفاده کنند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین افزود: نسبت به تک تک معضلات و مسائل مربوط به صادرات فرش دستباف، ابزارهای پوششی آن را طراحی می کنیم و صندوق ضمانت صادرات ایران این امکان را دارد تا با توجه به نوع مشکلات و مسائل خاص هر یک از فعالان صادرکننده تدابیر لازم برای او اندیشیده شود.

ارایه پوشش ریسک صادرات و نیز اعتبارسنجی مشتریان خارجی فرش دستباف برای صادرکنندگان فرش، برنامه ریزی برای برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی برای ذینفعان فرش، همکاری در زمینه ایجاد کارگزاری ویژه برای فرش، همکاری برای صدور ضمانتنامه های اعتبار تولیدی و تضمین کردن صادرکنندگان فرش نزد تولیدکنندگان داخلی فرش دستباف و تلاش در فراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای صادرکنندگان فرش دستباف از جمله بندهای این تفاهم نامه است.

همچنین مواردی همچون همکاری در فراهم آوردن تسهیلات مالی برای خریداران فرش دستباف (اعتبار خریدار)، تلاش برای تهیه یک بسته مناسب پوششی کامل بیمه و ضمانت برای فرش دستباف ایران و همکاری برای دریافت همزمان مدارک و مستندات به هنگام معرفی خریدار برای استعلام و تسریع در فرایند صدور بیمه نامه ها از دیگر بندهای این تفاهم مشترک میان مرکز ملی فرش ایران و صندوق ضمانت صادرات است.