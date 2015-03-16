سینما «هلال احمر» شاهرود با «ایران برگر» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «ایران برگر» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و با حضور این کارگردان، محمدهادی کریمی نویسنده فیلمنامه، سحر جعفری جوزانی بازیگر، محمدرضا هاشمی فرماندار شاهرود، رمضانعلی باقری رییس شورای شهر، محسن امیری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیگر مسئولان این شهر، هنرمندان سینما و تئاتر و همچنین مردم فرهنگ دوست شاهرود، ساعت ۷ شنبه شب ۲۳ اسفندماه در سالن آمفی تئاتر هلال احمر شهر شاهرود روی پرده رفت و مورد استقبال سینما دوستان شاهرودی قرار گرفت.

شهرستان شاهرود که بین مردم منطقه به «قاره کوچک» مشهور است؛ سینمای هلال احمر آن بعد از انقلاب فعال نبود و با اکران فیلم سینمایی «ایران برگر» دوباره آغاز به کار کرد و سینما دوستان شاهرودی از این به بعد در این سینما آثار سینماگران ایران را مشاهده خواهند کرد.

در ابتدای این مراسم، از مسعود جعفری جوزانی، محمدهادی کریمی، سحر جعفری جوزانی، ناهید تیموری از سرمایه‌گذاران شاهرودی «ایران برگر» و همچنین مجید پازوکی از حامیان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر شاهرود تقدیر به‌ عمل آمد.

مسعود جعفری جوزانی کارگردان «ایران برگر» قبل از نمایش این فیلم گفت: به نظرم افتخار بزرگی است در سرزمینی باشی که عرفایی از آن بلند شده‌اند که همه ما مدیون آنها هستیم و خوشحالم که در بین شما هستم.

مسعود جعفری جوزانی در مدت اقامت خود در شاهرود، از چندین لوکیشن برای ساختن فیلم سینمایی «کوروش کبیر» جدیدترین اثر خود بازدید کرد.

اکران نوروزی و نمایش عمومی فیلم سینمایی «ایران برگر» به تهیه‌کنندگی فتح‌الله جعفری جوزانی از ۲۰ اسفند ماه در گروه سینمایی آزادی در تهران و همچنین در ۹۰ سینمای سراسر کشور شروع شده است.