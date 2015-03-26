طبیعت بی نظیر ایلام برای گردشگران/از غار زینه گان تا تنگه رازیانه

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام در فصل بهار با داشتن جاذبه های بی نظیری از غارها، آبشارها، دریاچه ها و ...در انتظار گردشگران است و هر یک از آثار و جاذبه های استان دارای ویژگی های منحصربه فردی است که در نقاط دیگر کمتر دیده می شود.

استان ایلام با داشتن ۸۷ درصد از مساحت خود به عنوان عرصه طبیعی یکی از استانهای پیشرو در زمینه گردشگری و طبیعت گردی است و هم اکنون این استان سرشار از ظرفیتهای طبیعی است.

رودها و آبشارهای طرب انگیز، دره های شگفت، غارهای بی نظیر، کوه های سر به فلک کشیده، اقلیم های متنوع آب و هوایی، همجواری دیدنی کوه و دشت، سادگی هزار رنگ طبیعت وحشی، صداقت فرهنگ و هنر و چشم اندازهای بدیع، ایلام را به شاهکار خلقت ایران تبدیل کرده است.

استان ایلام به رغم کم جمعیت بودن سرشار از آثار طبیعی و تاریخی در تمام نقاط خود است به طوری که این آثار بسیار جذاب، خاطره انگیز و دیدنی برای مسافران و گردشگران خواهد بود.

این استان با داشتن ۶۴۰ هزار هکتار جنگل آثار طبیعی مثل کوه ها بلند، آبشارها، تنگه ها و...را در خود جای داده است که دیدن هر یک از آنها برای هر گردشگری جذاب است چراکه بعضی از این آثار در کشور نادر هستند.

آبشار چم آو

در بین آبشارهای استان ایلام آبشار چم آو یکی از این مناطق است که در فاصله ۱۸ کیلومتری مسیر ایلام- صالح و در حد فاصل روستای چم آو و منطقه عمومی ماربره در میان تخته سنگ ها جریان دارد.

غار زینه گان

غار زینه گان هم اکنون به عنوان شاخص ترین و مهمترین اثر طبیعی استان ایلام شناخته می شود که به همین منظور در فصل بهار بیشتر مردم استان از این غار بازدید می کنند.

آنچه هم اکنون در غار زینه گان به عنوان یک نیاز تلقی می شود بحث امکانات و جاده دسترسی است که باید مسئولان هرچه سریعتر این مشکلات را حل کند.

بهترین فصل برای بازدید از این غار بهار است، به دلیل قرار گرفتن بخش صالح آباد در مناطق گرمسیری ایلام و گرم بودن هوای این منطقه وقتی داخل غار می شوید به کلی فراموش می کنید که در فصل تابستان قرار دارید.

غار زینه گان نیز معروف به غار بهشت از دیگر جاذبه های گردشگری ایلام است که همچون قطعه ای از بهشت هزاران مسافر را جذب خود می کند.

تنها غار خفاش کشور در ایلام

غار خفاش شهرستان دهلران به عنوان تنها غار خفاش کشور، یکی از پدیده های نادر طبیعی است که تاکنون برای علاقمند به طبیعت گردی ناشناخته مانده است.

این غار طبیعی حدود یک کیلومتر از چشمه های آبگرم شهرستان دهلران فاصله دارد.

غار خفاش دهلران حدود ۲۶۵ متر طول دارد و دارای استالاگتیتها و استالاگمیتهای فراوانی است و ده ها گونه از خفاش دمدار- خفاش بال پهن در آن زندگی می کنند.

فراوانی خفاش در این غار باعث می شود در هنگام غروب در زمان خروج این خفاشان از غار که اغلب به صورت دسته های بزرگ انجام می شود، فضای جالبی را برای علاقمندان به طبیعت ایجاد کند.

این خفاشها مسیر سه کیلومتری تا شهر را طی می کنند و بعد از مدتی به محل غار باز می گردند.

تنگه رازیانه

تنگه رازیانه اثر طبیعی شهرستان بدره است که در دامنه ارتفاعات کبیرکوه قرار گرفته دقیقا از کنار جاده ایلام - دره شهر امتداد یافته و محلی برای تفرج گردشگران نیز هست اما این اثر طی سالهای گذشته در فهرست آثار طبیعی ملی کشور نیز ثبت شده است.

چه به لحاظ طبیعی و گردشگری و چه به لحاظ علم زمین شناسی در کشور بی نظیر است و این شکاف ۱۰ تا ۳۰ متر عمق دارد و طول آن نیز با مارپیچهایش هزار و ۲۰۰ متر است که در نوع خود زیباست.

کوه قلاقیران

کوه قلاقیران را به لحاظ جلوه ای طبیعی باید در زمره یکی از بهترین نقاط کوهستانی کشور به شمار آورد. این کوه در سه کیلومتری شهر ایلام قرار داشته و مناظر طبیعی آن از جمله تفرج گاههای ششدار، دارای زیبایی ها و جذابیت های کم نظیری است.

به لحاظ مردم شناسی نیز این کوه در ایلام از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و به نوعی در ادبیات شفاهی نماد شهر ایلام به شمار می آید.

چشمه های آبگرم شهرستان دهلران

چشمه های آبگرم با خواص درمانی و گوگردی در فاصله سه کیلومتری از شهر دهلران در دامنه کوه سیاه کوه و نزدیک به غار خفاش قراردارد.

این چشمه آبگرم با دمای حدود ۵۰ درجه سانتیگراد دارای چشمه های بهداشتی آبگرم و استخرهای لجن درمانی بوده که از اهمیت درمانی خاصی برخورداراست.

آب این چشمه ها در طول روز با توجه به انعکاس نورخورشید به صورت هفت رنگ خود را نشان می دهد.

از خواص درمانی این چشمه برای رماتیسم، حساسیت، دمل، زخمها و همچنین شکستگی استخوان و کوفتگی بسیارموثراست.

دریاچه دوقلو سیاه گاو

سیاه گاو یکی از دریاچه های نادر دنیا در روستایی به همین نام در شهرستان آبدانان واقع شده است و دریاچه ای زیباست که به طور کاملا اتفاقی به شکلی خاص به دو قسمت شبیه به هم که به دوقلو تعبیر می شود، تبدیل شده است.

برای رسیدن به این دریاچه باید راه زیادی را طی کرد و از طریق جاده ایلام وارد شهرستان دره شهر و بعد وارد شهرستان آبدانان شد.

بعد از رسیدن به این شهرستان از طریق جاده اصلی آبدانان به شهرستان دهلران و در بین جاده روستاهای شوشه گل به سیاه گاو به دریاچه دوقلوی سیاه گاو می توان رسید تا این اثر طبیعی زیبا به وسعت سه هکتار را مشاهده کرد.