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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹

انصارالله شهادت رهبران ارشد خود در حملات عربستان را تکذیب کرد

انصارالله شهادت رهبران ارشد خود در حملات عربستان را تکذیب کرد

یکی از اعضای ارشد انصارالله یمن ضمن تکذیب خبر شهادت تعدادی از رهبران ارشد این جنبش در حملات هوایی عربستان، اعلام کرد که زنان و کودکان یمنی قربانیان اصلی این حملات هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «علی القحوم»، از اعضای ارشد جنبش انصارالله یمن به حملات هوایی عربستان سعودی واکنش نشان داده و اعلام کرد: تمامی اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر شهادت تعدادی از رهبران ارشد انصارالله کذب محض بوده که برای تضعیف روحیه مردم و کمیته‌های انقلابی مطرح می‌شوند.

وی افزود: حمله نظامی عربستان سعودی به یمن با هیچ توجیهی قابل قبول نیست و بدون شک مردم یمن به این تجاوز آشکار پاسخ قاطعانه‌ای خواهند داد.

القحوم ادامه داد: این دخالت نظامی زمانی صورت گرفت که مقامات آل‌سعود به این نتیجه رسیدند که منافع‌شان در یمن به کلی خدشه دار شده است.

این عضو ارشد جنبش انصارالله تصریح کرد: مقامات آل‌سعود هم‌اکنون به دنبال یارگیری هرچه بیشتر از کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها برای تجاوز به یمن هستند.

وی همچنین اخبار منتشر شده مبنی بر ورود تانک‌های متعلق به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خاک یمن را تکذیب و تأکید کرد: هرگونه تجاوز گسترده از این قبیل با پاسخ قاطعانه مردم یمن مواجه خواهد شد.

شایان ذکر است حملات هوایی عربستان سعودی به یمن تاکنون ۲۰ شهید و ده‌ها زخمی برجای گذاشته است که در میان آنها تعدادی زن و کودک دیده می‌شود.

کد مطلب 2523313

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