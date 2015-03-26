قاهره هم به جمع حامیان حمله به یمن پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه مصر در خصوص حمله هوایی عربستان سعودی به یمن بیانیه صادر کرد. این وزارتخانه در بیانیه خود مدعی شده است: در طول هفته‌های اخیر شاهد اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز و فعالیت‌های تخریبی علیه مؤسسات و نهادهای دولتی از سوی برخی گروه‌ها در یمن بودیم که موجب نگرانی ما شد.

در این بیانیه همچنین آمده است: قاهره حمایت سیاسی و نظامی کامل خود از ائتلاف عربی حامی مشروعیت در یمن را اعلام می‌کند. در حال حاضر در حال هماهنگی با عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مشارکت در هرگونه حمله هوایی، زمینی و دریایی به یمن در صورت لزوم، با هدف حمایت از مشروعیت و ثبات منطقه هستیم.

از سوی دیگر بر اساس اعلام رسانه‌های یمنی تاکنون حضور کشورهای امارات، بحرین، کویت، اردن، مغرب و سودان در عملیات «طوفان کوبنده» علیه یمن و انقلابی مردمی این کشور مسجل شده است. بر اساس اعلام این رسانه‌ها ۱۰۰ جنگنده ارتش عربستان سعودی در این عملیات شرکت دارند.

در همین رابطه پایگاه لبنانی العهد گزارش داد: ائتلاف موسوم به مخالفان سوریه نیز با صدور بیانیه‌ای از حمله تجاوزکارانه عربستان سعودی به یمن حمایت کرد.

شبکه اسکای‌نیوز عربی نیز مدعی شد: حامیان «منصور هادی»، رئیس‌جمهور مستعفی یمن موفق شدند فرودگاه عدن را که پیش از این تحت کنترل کمیته‌های انقلابی بود، تحت سیطره خود درآورند.