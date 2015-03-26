به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جنگنده‌های عربستان سعودی در ادامه حملات وحشیانه خود به مناطق مختلف یمن به ویژه استان‌های صنعا و صعده،اینبار مناطق اطراف فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، این حمله که ساعاتی پیش انجام شد چندین شهید و زخمی برجای گذاشته است. در جریان این حمله همچنین تعداد زیادی از منازل واقع در اطراف فرودگاه به طور کامل تخریب شدند.

رسانه‌های یمنی نیز از افزایش شمار شهدا و زخمی‌های در پی ادامه حملات تجاوزکارانه خبر می‌دهند.

منابع خبری همچنین از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای حامی «منصور هادی» رئیس‌جمهور فراری و کمیته‌های انقلابی و ارتش در شهر عدن خبر دادند.

المیادین گزارش داد: تا ساعاتی دیگر مردم یمن در محکومیت تجاوز نظامی عربستان و هم‌پیمانان آن تظاهرات گسترده‌ای را در سراسر این کشور برگزار می‌کنند.