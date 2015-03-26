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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۰۸

بمباران مناطق اطراف فرودگاه صنعا توسط جنگنده‌های سعودی

بمباران مناطق اطراف فرودگاه صنعا توسط جنگنده‌های سعودی

جنگنده‌های ارتش عربستان سعودی در تجاوزی جدید، مناطق اطراف فرودگاه‌ بین‌المللی شهر صنعا را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جنگنده‌های عربستان سعودی در ادامه حملات وحشیانه خود به مناطق مختلف یمن به ویژه استان‌های صنعا و صعده،اینبار مناطق اطراف فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، این حمله که ساعاتی پیش انجام شد چندین شهید و زخمی برجای گذاشته است. در جریان این حمله همچنین تعداد زیادی از منازل واقع در اطراف فرودگاه به طور کامل تخریب شدند.

رسانه‌های یمنی نیز از افزایش شمار شهدا و زخمی‌های در پی ادامه حملات تجاوزکارانه خبر می‌دهند.

منابع خبری همچنین از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای حامی «منصور هادی» رئیس‌جمهور فراری و کمیته‌های انقلابی و ارتش در شهر عدن خبر دادند.

المیادین گزارش داد: تا ساعاتی دیگر مردم یمن در محکومیت تجاوز نظامی عربستان و هم‌پیمانان آن تظاهرات گسترده‌ای را در سراسر این کشور برگزار می‌کنند.

کد مطلب 2523441

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