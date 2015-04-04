نتانیاهو و عبدالعزیز در برابر روحانی، ظریف و کری

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در تحلیل خود می نویسد: اگر تفاهم حاصل شده در لوزان تا ماه ژوئن پابرجا بماند لیست زیر برندگان و بازندگان این روند سیاسی را نشان می دهد اما اگر این تفاهم به هر دلیلی تا ماه ژوئن از بین برود جای برندگان و بازندگان عوض می شود.

برندگان:

- حسن روحانی: شکست توافق هسته ای می تواند «حسن روحانی» را تبدیل به رئیس جمهور یک دوره ای ایران کند. اما اگر این توافق انجام شود (توافق جامع) روحانی از بهره های اقتصادی رفع فوری تحریم ها بهره مند شده و بدین ترتیب می تواند اصلاحات اقتصادی خود را انجام داده و به وعده هایی که به مردم و رای دهندگان خود داده عمل کند.

- جان کری: وزیر امور خارجه آمریکا به دلیل آنکه مدت زمان زیادی را صرف مذاکرات هسته ای با ایران کرده تحت انتقادات شدیدی قرار دارد. اما تفاهم حاصل شده در لوزان سوئیس پاسخ کری به این انتقادات بود. وی هم اکنون یکی از موفق ترین دیپلمات های جهان محسوب می شود و اگر زیاده گویی نباشد این تفاهم می تواند وی را در لیست نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل قرار دهد.

- محمد جواد ظریف: وزیر امور خارجه ایران در هنگام بازگشت از لوزان به تهران با استقبالی مواجه شد که نظیر استقبال از قهرمانان بود. ظریف مذاکرات هسته ای را به عنوان وظیفه اصلی خود قرار داده و برخی از مسئولیت های خود را به معاونانش واگذار کرده بود و تفاهم لوزان یعنی موفقیت ظریف در مهمترین مسئولیت خود.

- فدریکا موگرینی: وزیر خارجه سابقه ایتالیا در حالی سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را برعهده گرفت که این اتحادیه به همراه کشورهای ۱+۵ در حال مذاکره با ایران بود. نمی توان گفت موگرینی فقط به این خاطر که اولین کسی بود که خبر تفاهم سیاسی میان ایران و کشورهای ۱+۵ را داد در میان برندگان این رویداد جای گرفته است بلکه به دلیل حضور در جلسات بلند مدت و برقراری روحیه تیمی در میان طرفین مذاکره کننده توانسته در میان برندگان جای بگیرد.

بازندگان:

بنیامین نتانیاهو: نخست وزیر اسرائیل همه تلاش خود را برای شکست مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ انجام داد که آخرین مورد آن سخنرانی وی در کنگره آمریکا بود. اقدامات وی در این خصوص با واکنش منفی اغلب کشورهای حاضر در مذاکرات مواجه بود اما با این وجود تفاهم ایجاد شده در لوزان، نتانیاهو را تبدیل به یک چهره شکست خورده و به حاشبه رفته کرد.

سناتور باب کراکر: این سناتور جمهوریخواه اهل تنسی تلاش زیادی را برای کاهش قدرت رئیس جمهور آمریکا در مورد امتیاز وی برای وتوی قطعنامه ضد ایرانی کرد. وی در این راه تنها به رای مثبت ۱۳ سناتور دموکرات نیاز داشت تا بتواند بر اوباما پیروز شود اما با توجه به تفاهم انجام شده در لوزان بعید است کسی قصد همراهی با سناتور کراکر را داشته باشد.

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان

آل سعود یک بازی برد و باخت را در مورد برنامه هسته ای ایران و مذاکرات مرتبط با آن آغاز کرده بود و تفاهم لوزان یعنی باخت خاندان سلطنتی عربستان. افزایش مناسبات میان ایران و آمریکا یکی از پیامدهای توافق جامع هسته ای خواهد بود و ایران با بدست آوردن فرصت های اقتصادی بهتر رقیب قدرتمند تری برای عربستان در منطقه خواهد بود.