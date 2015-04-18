ائتلاف احزاب مخالف روسیه در رویارویی با دولت مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی. بی. سی، حزب جمهوری خواه روسیه یا «پارناس» که تا دو ماه پیش از سوی «بوریس نمستوف» سیاستمدار و مخالف برجسته روس، رهبری می شد قرار است در انتخابات محلی و پارلمانی روسیه که سال آینده برگزار می شود با حزب مترقی این کشور به رهبری «آلکسی ناوالنی»، یک ائتلاف واحد تشکیل دهد.

احزاب جمهوری خواه و مترقی روسیه از مخالفان سرسخت «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور هستند که ریاست حزب «روسیه واحد» را بر عهده دارد.

این دو حزب در بیانیه مشترکی که روز جمعه انتشار یافت از چهره های برجسته احزاب مخالف پوتین خواستند تا با یکدیگر متحد شوند.

اما به گفته نایب رئیس حزب جمهوری خواه (پارناس)، احزاب قرار نیست به منظور تشکیل یک حزب واحد با یکدیگر ادغام شوند بلکه همسویی آنها در جهت تشکیل ائتلاف پیش خواهد رفت.

البته گفته می شود که چندی پیش حزب جمهوری خواه روسیه با حزب ثالثی تحت عنوان «انتخاب دموکراتیک» تشکیل ائتلاف داده است.

سه حزب مخالف دولت مسکو در مجموع یک کرسی را در مجلس محلی روسیه به خود اختصاص داده و در مجلس دومای روسیه نیز هیچ کرسی ندارند.

بوریس نمستوف -رهبر پیشین حزب جمهوری خواه- در ماه فوریه میلادی طی یک حادثه تیراندازی در نزدیکی کاخ کرملین به قتل رسید. دولت مسکو هر گونه ارتباط با این حادثه را انکار کرده و پوتین شخصا دستور تحقیق پیرامون قتل نمستوف را صادر کرد.