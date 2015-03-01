فیلم/ صحنه به قتل رسیدن رهبر مخالفان پوتین

به گزارش مهر، «بوریس نمتسوف» از مخالفان برجسته و معاون پیشین نخست وزیری روسیه، روز جمعه هشتم اسفند در مسکو به ضرب گلوله کشته شد.

بر اساس گزارش رسانه های روس، نمتسوف با شلیک چهار گلوله در مرکز مسکو به قتل رسید.

ایلیا یاشین، همراه این سیاستمدار مخالف و از منتقدان کرملین، در توئیتر خود نوشت که بوریس نمتسوف گلوله خورد و کشته شد.

بر اساس این گزارش، حدود ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه جمعه به وقت محلی، سرنشینان یک خودرو بوریس نمتسوف را که همراه با یک زن در نزدیکی کاخ کرملین در حال قدم زدن بود با شلیک چند گلوله کشتند و از محل گریختند.

نمتسوف ۵۵ ساله در سال ۱۹۹۷ وزیر انرژی روسیه و مدتی نیز نایب رئیس پارلمان این کشور و بار‌ها نماینده مجلس بود. وی از منتقدین سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و بنیانگذار حزب جمهوریخواه روسیه بود.

از وی به عنوان یکی از جانشینان احتمالی بوریس یلتسین رئیس جمهوری پیشین روسیه نام برده می‌شد.