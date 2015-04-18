به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فضائلی مدیرعامل انتشارات سروش در آستانه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: در نمایشگاه امسال بیش از ۵۰ عنوان کتاب چاپ اول و بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب تجدید چاپی در کنار دیگر آثار فاخر و ارزشمند سروش، عرضه خواهد شد. هرچند سال ۹۳ با وجود مشکلات مالی و افزایش هزینه‌های انتشار کتاب، سال خوبی برای نشر کشور نبود ولی با این وجود در انتشارات سروش تلاش شد حداکثر آثار پیش بینی شده و مصوب به موقع منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

وی افزود: در سال گذشته کتاب های ارزشمند و خوبی در انتشارات چاپ و برخی رونمایی شدند که میزان استقبال از آنها نشان دهنده موفقیت این کتاب‌هاست. که از آن جمله می توان به کتاب «برای مدیران» اشاره کرد که مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری است و رکورددار فروش آثار سروش در دوسال اخیر شده و تاکنون ۱۲ نوبت چاپ شده که شمارگان برخی نوبت ها ۳ تا ۵ هزار نسخه بوده و همچنین کتاب الموسیقی الکبیر فارابی با ترجمه مرحوم دکتر برکشلی که به چاپ دوم رسید و برگزیده کتاب سال موسیقی ایران شد.

فضائلی گفت: مجموعه علم شناسی سروش، مجموعه بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن، مجموعه کتاب‌های معرفت که نظرات استاد دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت شبکه چهارم سیما را به صورت موضوعی دسته بنده کرده است، مجموعه کتاب های کودک و نوجوان با هدف ارائه الگوهای سبک زندگی و ده‌ها عنوان کتاب دیگر در حوزه دین، فلسفه، هنرو ادبیات، کودک و نوجوان، داستان، ارتباطات، علوم اجتماعی و ... منتشر شده اند که مورد توجه علاقمندان کتاب قرار گرفته و برخی از این آثار در مدتی کوتاه به چاپ های دوم و سوم هم رسیدند.

مدیرعامل انتشارات سروش همچنین با اشاره به کاهش استقبال مردم از خرید کتاب در سال ۹۳، گفت: متاسفانه سال ۹۳ برای نشر در کشور، ازجمله انتشارات سروش سال مالی خوبی نبود و استقبال علاقمندان از خرید کتاب کمتر از پیش بینی ها بود و این مسئله در نمایشگاه کتاب سال گذشته هم آشکار بود که نگران تداوم آن در سال جاری هم هستیم. البته بخشی از این مسئله به فضای کل کشور و شرایط اقتصادی جامعه برمی گردد و حوزه کتاب نیز از این قائده مستثی نیست.

فضائلی گفت: به نظر می آید نمایشگاه امسال تفاوت چندانی با گذشته نداشته باشد. ضمن اینکه متاسفانه سالن یاس هم تا این لحظه از نمایشگاه حذف و قیمت اجاره غرفه‌ها افزایش زیادی داشته و ناشران را بامشکل مواجه کرده است. ضمن اینکه امکانات بیشتری درقبال این افزایش قیمت به ناشران داده نشده است.

وی از برنامه ریزی انتشارات سروش برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد و افزود: علاوه‌بر عرضه کتب و منشورات سروش، ۲ نشست و یک مراسم رونمایی نیز در سرای اهل قلم خواهیم داشت که عبارتند از نشست بررسی مجموعه کتاب‌های معرفت با حضور دکتر ابراهیمی دینانی و دکتر منصوری لاریجانی، نشست بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن با حضور دکتر شهریار زرشناس و نشست رونمایی از ۱۰ تا ۱۲ اثر کودک و نوجوان انتشارات سروش؛ که امیدواریم با همراهی ستاد برگزاری نمایشگاه در سرای اهل قلم بتوانیم به نیاز مخاطبان و علاقمندان عرصه فرهنگ و اندیشه پاسخ دهیم.

فضائلی با اشاره به شعار سروش یعنی «سروش در خدمت اندیشه‌های برتر» تصریح کرد: براساس این شعار، تلاش می کنیم ضمن حفظ ارتباط مستمر با اندیشمندان، هنرمندان، نویسندگان و فعالان عرصه نشر و کتاب، از آثار ارزشمند فرهنگی، هنری و پژوهشی که چهره‌های جدید خلق می کنند نیز حمایت کنیم.

وی گفت: سروش به عنوان ناشری شناخته شده با بیش از هزار و ۶۵۰ عنوان کتاب تلاش دارد سهم خود را در نقش آفرینی فرهنگی و جریان سازی فکری و اندیشه‌ورزی در جامعه افزایش دهد. امسال علاوه بر غرفه اصلی انتشارات سروش در سالن شبستان، این انتشارات در ۲ غرفه کودک و نوجوان و نشر دانشگاهی نیز دارای غرفه است و آثار خود را به مخاطبان این ۲ حوزه عرضه خواهد کرد.

مدیرعامل انتشارات سروش افزود: در نمایشگاه امسال همچنین غرفه فروش و معرفی نشر الکترونیک انتشارات سروش با همکاری یکی از موسسات فعال در این عرصه دایر و علاقمندان می توانند تعدادی از آثار انتشارات را به صورت الکترونیکی خریداری و با فضای این کار بیشتر آشنا شوند.