کتاب «رسانه ها و مدرنیته» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ها و مدرنیته اثری جامع و قاطع در زمینه رسانه ها و مطالعات فرهنگی است که نظریه انتقادی را با نظریه اجتماعی پیوند می دهد و پیشاهنگ گفتمانی بسیار فراگیر در این عرصه رو به رشد می شود. پیامدهای این دگرگونی بسیار وسیع و دامنه دار است و بر بسیاری از جنبه های زندگی ما، از خصوصی ترین جنبه های تجربه شخصی شکل دهی گرفته تا ماهیت متغیر قدرت و رویت پذیری در حوزه عمومی را تأثیر می گذارد.

از نگاه جان تامسپون تحول و توسعه رسانه های ارتباطی، ترکیب و سرشت زندگی اجتماعی را تغییر شکل داده و اشکال جدیدی از عمل و تعامل را به وجود آورده است که دیگر وابسته به الزام سهیم بودن مخاطب در مکان مشترک نیست. در واقع تامپسون با تحلیل موضوع هایی همبسته مثل ظهور تعامل رسانه ای، به وجود آمدن اشکال جدید رویت پذیری رسانه ای، پیدایی شبکه های جهانی ارتباط، دگرگونی سنت، شکل پذیری مجدد فرآیند خود- شکل دهی و منش رو به تغییر حوزه عمومی استدلال، خود را به منصه ظهور می رساند.

هدف مولف در این اثر ردیابی حدود و هیئت پدیده ها و دگرگونی ها در سازمان اجتماعی قدرت نمادین است و سعی می کند نشان دهد که تحول رسانه های ارتباطی از نخستین اشکال چاپ تا گونه های اخیر ارتباط الکترونیکی، جزئی جدانشدنی از ظهور و تحول جوامع مدرن بوده است.

تحول رسانه های ارتباطی به شیوه های پیچیده با شماری از فرآیندهای تحولی همبافت بوده و این فرآیندها در کنار یکدیگر قوام بخش پدیده ای هستند که آن را مدرنیته می خوانند و برای درک ماهیت مدرنیته باید به نقش محوری تحول رسانه های ارتباطی و تأثیر آن ها توجه داشت.

استفاده از رسانه های ارتباطی شامل آفرینش انواع جدید روابط اجتماعی و راههای تازه رابطه خود با دیگران است و افراد هنگام استفاده از رسانه های ارتباطی، وارد اشکال تعاملی ای می شوند که از جنبه های خاص، با نوع تعامل رودر رو که خصیصه بیشتر برخوردهای زندگی روزمره است، تفاوت دارد و افراد قادر به کنش برای دیگرانی هستند که از نظر فیزیکی غایبند، یا در واکنش به دیگرانی عمل می کنند که در محله های دور واقع شده اند.

استفاده از رسانه های ارتباطی، سازمان های مکانی و زمانی زندگی اجتماعی را به طریقی بنیادین، دگرگون کرده است و اشکال تازه ای از عمل و تعامل و شیوه های جدید از اعمال قدرت می آفریند که دیگر پیوندی با سهیم شدن در یک محل مشترک را ندارد. تحول رسانه های ارتباطی، قدرت را نه تنها به شیوه های جدید اجرا نموده، آن را در مقیاسی بی سابقه نیز مرئی کرده است.

امروزه رویت پذیری رسانه ای، از نظر گستره ، جهانی است و این شرایط حاصل یک فرآیند پیچیده جهانی شدن است که مبدأ آن را باید دست کم تا نیمه دوم قرن نوزدهم ردگیری کرد.

کتاب «رسانه ها و مدرنیته(نظریه اجتماعی رسانه ها)» درهشت فصل به موضوعاتی چون ارتباط و بافت اجتماعی، رسانه ها و گسترش جوامع مدرن، رونق تعامل رسانه ای، دگرگونی در رؤیت پذیری، جهانی شدن ارتباطات، ریشه گیری و تحکیم مجددسنت، خویشتن و تجربه در جهانی رسانه ای و اختراع دگرباره عمومیت می پردازد.

چاپ چهارم این اثر در ۳۶۴ صفحه و با قیمت ۱۵۰۰۰۰ ریال توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به مباحث رسانه ای قرار گرفته است.