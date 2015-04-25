تولید بدنه کارت هوشمند ملی برای اولین بار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فرامز خاکبازیان در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری برای تولید کارت هوشمند ملی با سازمان ثبت احوال، افزود: برای تولید کارت هوشمند در کشور زحمات زیادی کشیده شده و شرکت چاپخانه دولتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تفاهمنامه منعقد شده، نسبت به تولید کارت هوشمند ملی اقدام خواهد کرد و این کار برای اولین بار در کشور انجام می‌شود.

وی گفت: قرارداد تولید بدنه ۱۷ میلیون کارت هوشمند ملی در سال جاری امروز امضا می‌شود و در سال‌های آینده نیز تولید با شیب تند و کیفیت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

همچنین در این مراسم ابراهیم طریقت، معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور افزود: ثبت احوال تاکنون با استفاده از پایگاه جمعیت کشور و مکانیزه شدن اطلاعات توانسته امکان شناسایی غیرحضوری با سرعت و دقت بالا و اتصال به ۱۶۰ هزار نقطه از کشور را انجام دهد و مردم اطمینان داشته باشند که از اطلاعات آنها بهره‌برداری غیرمعمولی نخواهد شد.

وی تاکید کرد: یکی از زیرساخت‌های بزرگ مورد نیاز برای تولید کارت هوشمند، تولید بدنه آن است که آن نیز با استفاده از ظرفیت‌های داخلی امروز برطرف شده است.

به گفته معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور، انعقاد قرارداد با چاپخانه دولتی باعث می‌شود تا امنیت استفاده از این کارت بالا برود و شناسایی در فضای مجازی بسیار راحت‌تر صورت گیرد.