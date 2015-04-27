  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۰۷

فرجی به مهر خبر داد:

قرارداد «خانه دختر» ارائه نشد/ اکران «من دیه‌گو...» و «متل قو»

قرارداد «خانه دختر» ارائه نشد/ اکران «من دیه‌گو...» و «متل قو»

سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران فیلم‌های «من دیه‌گو مارادونا هستم» و «متل قو» در چهارشنبه این هفته خبر داد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه دوم اکران نوروزی توضیح داد: اریکه ایرانیان به عنوان سرگروه ششم انتخاب شد و فیلم «متل قو» به کارگردانی مسعود نوابی از چهارشنبه نهم اردیبهشت در این گروه اکران می‌شود.

وی افزود: همچنین اکران فیلم سینمایی «من دیه گو مارادونا هستم» نیز از همین تاریخ در گروه زندگی آغاز می‌شود. اکران آزاد نیز از ۱۶ اردیبهشت شروع خواهد شد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش همچنین درباره سرنوشت فیلم سینمایی «خانه دختر» به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی نیز اظهار کرد: در جلسه امروز قرارداد اکران این فیلم ارائه نشده است.

کد مطلب 2563489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها