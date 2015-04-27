غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه دوم اکران نوروزی توضیح داد: اریکه ایرانیان به عنوان سرگروه ششم انتخاب شد و فیلم «متل قو» به کارگردانی مسعود نوابی از چهارشنبه نهم اردیبهشت در این گروه اکران می‌شود.

وی افزود: همچنین اکران فیلم سینمایی «من دیه گو مارادونا هستم» نیز از همین تاریخ در گروه زندگی آغاز می‌شود. اکران آزاد نیز از ۱۶ اردیبهشت شروع خواهد شد.

سخنگوی شورای صنفی نمایش همچنین درباره سرنوشت فیلم سینمایی «خانه دختر» به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی نیز اظهار کرد: در جلسه امروز قرارداد اکران این فیلم ارائه نشده است.