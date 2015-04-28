معصومه ابراهیمی مدیر انتشارات فرهامه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این اثر گفت: «خوانش بیماری در بستر اسطوره»، با عنوان فرعی «مقدمه ای بر اسطوره درمانی» کتاب جدیدمان است که توسط دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی تالیف شده است. نویسنده کتاب که پزشک متخصص مغز و اعصاب است و سال های متمادی بیماری ام اس را از جوانب مختلف مطالعه کرده، در این اثر تلاش کرده تا بیماری ام اس را از دریچه اسطوره مورد مداقه قرار دهد و با بسط و گشایش برخی داده­ های اسطوره شناختی امکان بازخوانی این بیماری را در بستر روایت‌های اسطوره‌ای فراهم کند.

وی افزود: از آن جا که پیرامون بیماری M.S و علت ابتلا به آن در کشور ما گفته ها و حواشی بسیار وجود دارد و ناآگاهانه علت مبتلا شدن به آن را به پدیده های ماورایی و غیر پزشکی مربوط می دانند و بیمار مبتلا به M.S علاوه بر رنج بیماری با مشکلات مضاعفی در جامعه روبرو ست، نویسنده تلاش کرده است علت و چرایی این امر را پیگیری کند. به راستی چه چیزی سبب می شود بیماری نام خاص و معنا داری به خود بگیرد و زدودن نام و برچسب از یک بیماری با چه چالش هایی روبروست؟ این یکی از پرسش های اساسی کتاب است که هدف از تالیف آن را مشخص می کند و مطالب دیگر حول همین محور قرارگرفته اند. در واقع برای پاسخ گفتن به این پرسش باید به رابطه متقابل فرهنگ و بیماری بپردازیم.

این مدیر نشر ادامه داد: بر این اساس نویسنده ضمن پژوهش‌های نظری گسترده درباره رابطه بیماری و فرهنگ به پژوهش میدانی نیز پرداخته و از میان بیماران مبتلا به ام اس در ایران با ۷۵ نفر از آن ها مصاحبه کرده و از طریق پرسشنامه رویکرد این بیماران نسبت به بیماریشان را مورد مطالعه قرار داده است. وی همچنین با انتخاب ۳ روایت اسطوره ای با بیماران مبتلا به ام اس وارد گفتگو شده و از این شیوه به درک بهتر و کامل تری از ام اس رسیده است که تا حدودی نقائص رویکرد پوزیتویستی اصول پزشکی مدرن را می پوشاند و بیماران را در فهم و پذیرش و آمادگی برای درمان همه جانبه این بیماری کمک می کند.

ایراهیمی گفت: کتاب خوانش بیماری در بستر اسطوره شامل ۶ فصل است. فصل اول «فرهنگ و بيماری» نام دارد و موضوعات زیر را در بر می‌گیرد: ۱. بيماری به مثابه يك نام ۲. بيماری به مثابه يك استعاره ۳. درمان صحيح نيازمند يك نام است ۴. اشكالات زبان نوين پزشكی ۵. آنتونن آرتو و تلقي استعاری او از بيماری ۶. واكنش اجتماع به بيمار و بيماری ۷. فرهنگ مشتق از بيماری ۸. اسطوره به مثابه راهنما. فصل دوم هم «انسان در ساحت اسطوره» نام دارد که در آن، به طور مستقيم اين پرسش را مطرح می کند كه چگونه اسطوره می تواند رابطه ميان بيمار و بيماری را در بستری فرهنگی بررسی كند و به درمان و نتيجه منطقی منتج شود؟

وی در ادامه گفت: فصل سوم «انسان به مثابه رمز» و فصل چهارم «انسان و فرآيند بيماری» نام دارد. فصل پنجم هم «گفتگوهای سه‌گانه، خوانش بيماری در روايت‌های اسطوره ‌ای» است و فصل بعدی هم به عنوان بخش پایانی کتاب، جستار نهایی است. این کتاب را به تازگی با شمارگان هزار نسخه چاپ کرده ایم.