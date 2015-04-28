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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۳۳

در جام امیدهای المپیک/

جودوکاران خراسان شمالی نايب قهرمان مسابقات بين‌المللی شدند

جودوکاران خراسان شمالی نايب قهرمان مسابقات بين‌المللی شدند

بجنورد- رییس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی گفت: جودوکاران نوجوان و نونهال این استان در رقابت های بین المللی ارمنستان( جام امیدهای المپیک) به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب مقام نایب قهرمانی از سوی جودوکاران خراسان شمالی در مسابقات بين المللي ارمنستان، جام اميدهاي المپيک خبر داد و افزود: جودوکاران نونهال و نوجوان استان به مربی گری رضا مهنان، مربی ارزنده خراسان شمالی و سرپرستي مجيد جودت به نمايندگي از ايران در اين رقابت ها حاضر شدند که مقام دوم را از آن خود کردند.

وی اضافه کرد: در این رقابت ها تيم هايي از کشورهاي روسيه، گرجستان و ارمنستان حضور داشتند و سطح مسابقات نیز بالا بود.

خسرویار اظهار کرد: در پايان اين رقابت ها، علي محمدي بريمانلو، مدال طلا، مجيد وحيد بريمانلو، مدال نقره و قاسم باغچقي، حسين عزيزي، حسين سعيدي، ابراهيم محمدي، صادق آذرنگ و محسن نيستاني مدال برنز را به دست آوردند.

به گفته رییس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی در رده بندی تیمی نیز در این مسابقات تيم هاي ارمنستان، ايران و گرجستان به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند.

کد مطلب 2563876

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