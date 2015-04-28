کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب مقام نایب قهرمانی از سوی جودوکاران خراسان شمالی در مسابقات بين المللي ارمنستان، جام اميدهاي المپيک خبر داد و افزود: جودوکاران نونهال و نوجوان استان به مربی گری رضا مهنان، مربی ارزنده خراسان شمالی و سرپرستي مجيد جودت به نمايندگي از ايران در اين رقابت ها حاضر شدند که مقام دوم را از آن خود کردند.

وی اضافه کرد: در این رقابت ها تيم هايي از کشورهاي روسيه، گرجستان و ارمنستان حضور داشتند و سطح مسابقات نیز بالا بود.

خسرویار اظهار کرد: در پايان اين رقابت ها، علي محمدي بريمانلو، مدال طلا، مجيد وحيد بريمانلو، مدال نقره و قاسم باغچقي، حسين عزيزي، حسين سعيدي، ابراهيم محمدي، صادق آذرنگ و محسن نيستاني مدال برنز را به دست آوردند.

به گفته رییس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی در رده بندی تیمی نیز در این مسابقات تيم هاي ارمنستان، ايران و گرجستان به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند.