به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسرویار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت تیم جودو موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی، نماینده استان در لیگ برتر جودو پرداخت و گفت: هفته پنجم و پایانی نهمین دوره لیگ برتر جودو باشگاه‌های کشور(جام ولایت) روز سه شنبه سیزدهم اسفندماه در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به این که تیم میزان خراسان شمالی اکنون با 21 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی ایستاده، اظهار کرد: در این جدول پاس ثامن الحجج خراسان رضوی با 24 امتیاز در صدر قرار دارد و پالایش گاز ایلام هم با 12 امتیاز در رده سوم است.

به گفته خسرویار در هفته پایانی این مسابقات در دور نهم، دیداری حساس بین میزان خراسان شمالی و پاس ثامن الحجج، تيمهاي اول و دوم جدول برگزار می شود و در این دیدار این دو تیم که در هفته های گذشته لیگ یک هفته در میان صدر جدول را از چنگ یکدیگر در می آوردند برای تصاحب عنوان قهرمانی با یکدیگر مبارزه خواهند کرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در هفته پایانی در دور دهم لیگ نماینده خراسان شمالی برابر نفت مسجد سلیمان هم به روی تاتامی می رود.

به گفته خسرویار در دیگر دیدارهای این هفته در دور نهم دانشگاه آزاد اسلامي با نفت مسجدسليمان و پالايش گاز ايلام با نيروي زميني ارتش دیدار می‌کند و در دور دهم هم پاس ثامن الحجج با نيروي زميني ارتش روبر می شود و پالايش گاز ايلام براي حفظ عنوان سومي خود باید دانشگاه آزاد را شکست دهد.

رییس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی در ادامه در مورد شرایط آمادگی تیم موسسه مالی و اعتباری میزان استان اظهار داشت: شرایط کلی تیم در آستانه هفته پایانی لیگ بسیار خوب است و همه اعضای تیم عزم خود را برای تکرار قهرمانی جزم کرده اند.

خسرویار عنوان کرد: البته تیم میزان چند مصدوم نیز داشت اما همه آنها برای هفته پایانی آماده می‌شوند و علاوه‌بر این مقدمات لازم برای حضور دو بازیکن خارجی تیم میزان در مبارزات هفته نهایی نیز فراهم شده و این دو جودوکار در هفته پایانی برای تیم میزان به روی تاتامی می روند.

به گفته وی اعضای تیم موسسه مالی و اعتباری میزان سعيد رضائيان، بهزاد وحداني،مصطفي دليريان، مجتبي قادري، مجتبي باغچقي، علي محمدنيا، احمدجفاكش مقدم، الياس علي اكبري، محمد گروهي، قنبرعلي قنبري، حامد ملك محمدي، حسين قمي، مسعود حاجي پور، پرويز سوبيروف و محمد عبدالرحمانوف به مربيگري مجيدجواديفر و سرمبيگري رضا مهنان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از برگزاری هفته پایانی نهمین دوره لیگ برتر جودو کشور و تا پایان رقابت های هفته چهارم پاس ثامن الحجج با 24 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد، موسسه مالی و اعتباری میزان با 21 امتیاز در رده دوم ایستاده و پالایش گاز ایلام هم با 12 امتیاز در رده سوم است.

همچنین تیم های نیروی زمینی ارتش با 12 امتیاز، نفت مسجد سلیمان با سه امتیاز و دانشگاه آزاد اسلامی هم بدون امتیاز در رده های بعدی جدول رده بندی لیگ برتر جودو قرار دارند.

تيم موسسه مالي و اعتباري ميزان خراسان شمالي فصل پيش در هشتمین دوره رقابت های لیگ جودو دسته برتر باشگاههای کشور، بالاتر از تيم هاي پاس ثامن الحجج خراسان رضوی و دانشگاه آزاد اسلامی به مقام قهرماني رسيده بود.