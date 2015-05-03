سینا سرلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار قطعه موسیقایی «مینا» به آهنگسازی محسن چاووشی گفت: مدت‌ها قبل از تولید این اثر موسیقایی قرار بر این بود که پروژه‌ای را با محسن چاووشی انجام دهیم که به نوعی در قالب سوال و جوابی موسیقایی و برگرفته از اشعار هوشنگ ابتهاج و زنده یاد شهریار بود. حتی در این مورد با هم تمرین هایی را انجام دادیم که در نهایت پروژه به دلیل درگیری های فراوانی که هر دو به لحاظ کاری داشتیم، میسر نشد تا اینکه محسن چاووشی چندی پیش موضوع قطعه «مینا» را مطرح کرد و ما روی آن کار کردیم.

وی ادامه داد: این قطعه موسیقایی برگرفته از موسیقی قوم بختیاری و کرد است که با توجه به گستردگی جغرافیایی این اقوام و ارادتی که به این فضا داریم، تصمیم گرفتیم از موسیقی این مناطق استفاده کنیم که تصور می کنم کار متفاوتی شده است. البته من مدت‌ها بود که چه در ایران و چه در آمریکا کارهای محسن چاوشی را پیگیری می کردم و معتقدم او دارای یکی از خاص ترین صداهای موسیقایی است که مخاطبان همواره همراهی خوبی با کارهای موسیقایی این خواننده داشته اند. به همین جهت تصمیم گرفتم با او در این قطعه همکاری داشته باشیم که امیدوارم مخاطبان نیز از این فضا دوصدایی راضی باشند.

این خواننده موسیقی ایرانی با بیان اینکه اجرای آثار دو صدایی و چند صدایی، ضرورتی است که در فضای موسیقی کشورمان حس می شود، بیان کرد: این ترکیب به نظر من می تواند تغییرات محسوسی را در ذائقه مخاطب ایجاد کند. ضمن اینکه من همواره تمایل داشته و دارم که تجربیات متفاوتی را در عرصه خوانندگی از سر بگذارنم و فکر می کنم با توجه به جنس صدا و ملودی محسن چاوشی این تجربه آن هم با طعم موسیقی نواحی، تجربه دلنشینی برایم بود که آن را با اعتقاد کامل به ثمر رساندم.

در متن ترانه «مینا» آمده است:

دردت به جونوم بی تو نمونوم امشو طی مو بمون روز بکراوه، روز بکراوه

ایمشو چن شوه نیتیده خاوم له کی توریاده مینای شوانم، مینای شوانم

سرت پتی که بینم زولفانت سرت پتی که بینم زولفانت

صد جانه شیرین بکم قربانت، بکم قربانت

سرت پتی که بینم زولفانت سرت پتی که بینم زولفانت

صد جانه شیرینم بکم قربانت، بکم قربانت

مو غریبه ای بلاتوم که نداروم ردت جایی آخه

هر چی ام داد میزنوم می رسد گاهی آخه



دردت به جونوم بی تو نمونو امشو طی مو بمون روز بکراوه، روز بکراوه

ایمشو چن شوه نیتیده خاوم له کی توریاده مینای شوانم

سرت پتی کو بینوم زولفونت سرت پتی کو بینم زولفانت

صد جونه شیرین کنوم قربونت، بکم قربونت

سرت پتی کو بینوم زولفونت سرت پتی که بینوم زولفونت

صد جانه شیرین کنوم قربونت، کنوم قربونت