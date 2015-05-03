به گزارش خبرنگار مهر، امیر نیک بخش ظهر یکشنبه در جمع مشاوران ایثارگر افزود: در استان زنجان به ۳۲۵ ایثارگر زمین لازم برای ساخت مسکن تحویل داده شده که از این تعداد ۲۲۵ نفر در مرکز زنجان و ۱۰۰ نفر در سایر شهرستانها بوده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه تعدد قوانین در برخی از امور باعث شده تنها ۵ تا۱۰ درصد این قوانین از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرا شود ولی ۷۰ درصد خدمات به جامعه ایثار گر ارائه می شود.

مدیر کل بنیاد شهید استان زنجان از وجود ۲۲۰هزار شهید، ۵۰۰ هزار جانباز و بیش از ۴۰ هزار آزاده در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد سه هزار شهید، پنج هزاز جانباز و ۶۰۰ آزاده متعلق به خطه استان زنجان است.

نیک بخش تاکید کرد: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دارای ۷۶ ماده بوده و درسال ۱۳۹۲ به دستگاههای مختلف ابلاغ شده و این قانون در هفت محور از جمله مسکن، بهداشت، اشتغال، معیشت و رفاه، خدمات آموزشی، رفاهی، ازدواج و تسهیلات خودرو است.

وی افزود: ۷۰ درصد قانون فوق در حال اجرا است و با برنامه ریزی های لازم ۳۰ درصد مابقی نیز طی امسال و سال آینده اجرا می شود.

مدیرکل بنیاد شهید استان زنجان تصریح کرد: چهار کارگروه در زمینه های فرهنگی، اشتغال، قوانین و پیشنهادات و رفاه و معیشت تشکیل شود تا مشکلات جامعه ایثارگر شناسایی شود.

وی به ساماندهی مزار شهدا در استان زنجان اشاره کرد و افزود: ۸۰ درصد مزار شهدای استان ساماندهی شده که با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال آینده همه گلزارهای شهدای استان ساماندهی می شوند.

مدیر کل بنیاد شهید استان زنجان گفت: ۵۰۰ مزار شهداء در روستاها هم در قالب برنامه تدوین شده ساماندهی می شود.