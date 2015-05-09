ایران انحصار آمریکا را در فناوری ساخت سیالات حفاری شکست

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه بومیسازی میکرو حبابهای افرون گازی در حفاری چاههای منطقه توسط پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت، انجام و در بیستمین نمایشگاه بینالمللی نفت رونمایی شد.
محمد سلیمانی - مدیر طرح این پروژه با بیان اینکه حفاری در مخازن کم فشار یا مخازن تخلیه شده، عمدهترین مشکلاتی است که این روزها صنعت حفاری با آن مواجه شده است، گفت: بر این اساس ایران تلاش خود را برای بومیسازی فناوریهایی که بتواند چالشهای عظیم حفاری نفت و گاز را برطرف کند، بکار گرفته است.
وی گفت: حفاری مخازن کم فشار یا مخازن تخلیه شده با مشکلات فنی و اقتصادی زیاد از جمله هرز رویهای کنترلناپذیر در شکافها و گیر لولههای نفت و گاز همراه است که این موضوع توسعه معادن نفت و گاز را از لحاظ اقتصادی، غیرسودآور میکند. بر این اساس با توسعه فناوری افرونها میتوان این مشکل را حل کرد. چرا که افرونها مقدار هرز روی گل به درون سازندها را کنترل میکند.
مدیر پروژه میکرو حبابهای افرون گازی با بیان اینکه دانش فنی طراحی و ساخت سیال حفاری با استفاده از ترکیبات نانو افزودنیها و پلیمرها و بکارگیری عملیات این نوع سیال در عملیات حفاری و تعمیرات مخازن تخلیه شده، بومیسازی شده است، گفت: تا پیش از این انحصار این فناوری در اختیار شرکتهای آمریکایی بود که اکنون پژوهشگاه صنعت نفت به بومیسازی این ترکیبات در مرحله آزمایشگاهی دست یافته است و به زودی تست میدانی این فناوری در یکی از چاههای نفتی کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
وی سه لایهای بودن حبابها و استفاده از سیستم نانو برای پایدارسازی میکرو حبابها را این فناوری عنوان کرد و گفت: استفاده از فناوری حفاری چاهها در جهت کاهش هزینهها و جلوگیری از خردگی مخازن نفتی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
سلیمانی با بیان اینکه فناوری سیالات حفاری شرکتهای آمریکایی، تحمل فشار و حرارت را نداشته گفت: در بومیسازی این ترکیبات ما موفق شدیم فشار پایداری میکرو حبابها را تا چندین برابر سیالات مشابه شرکتهای خارجی افزایش دهیم.
وی با اشاره به دستاوردهای این طرح گفت: طراحی فرمولاسیون مناسب سیال حفاری، پایه افرونی با استفاده از نانو افزودنیها و نیز بهبود پایداری حفاری در مقابل دما و فشار از جمله دستاوردهای این طرح است.
به گفته سلیمانی اجرای این پروژه، دستاوردهایی همچون روشهای مدون آزمایشهای موثر در کنترل کیفی سیال حفاری، آماده شدن بسترها و زیرساختهای لازم برای ساخت سیال حفاری پایه افرونی و نیز دسترسی آسان به فرمولاسیون سیال حفاری در مخازن را به همراه دارد.
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