انتقاد شدید از پاداش میلیاردی برای بازیکنان و کادر فنی سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محجوب پیش از دیدارهای روز گذشته و مسجل شدن قهرمانی تیم سپاهان اظهارداشت: هر چند بیشترین سهام کارخانه سپاهان متعلق به بخش خصوصی است اما تعیین چنین پاداشی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد. متولیان شرکت فولاد مبارکه اصفهان باید بیش از هر چیز به سوددهی و درآمدزایی بنگاه اقتصادی خود بیاندیشند و آیا پرداخت چنین پاداشی به واقع می تواند در سود و منفعت کارخانه نقشی داشته باشد؟

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: اگر مسئولان باشگاه سپاهان با تعیین پاداش یک میلیارد تومانی قهرمانی در لیگ برتر و صعود به آسیا، اهداف تبلیغاتی را هم دنبال می‌کنند، باز هم نمی‌توان آنرا توجیه و تایید کرد. از سویی دیگر پاداش‌های میلیاردی از نظر تبلیغاتی هم تاثیر مثبتی در سطح جامعه ندارد و حتی از نظر مردم هم موردپسند نیست.

رئیس فراکسیون کارگری با اعلام اینکه شرکت‌های خصوصی می‌توانند بدون هیچ محدودیتی از نظر منابع دولتی چنین مبالغی را هزینه کنند، گفت: شرکت‌های خصوصی می‌توانند با توجه به قدرت مالی خود چنین پاداش‌هایی را پرداخت کنند، اما هزینه کردن چنین مبالغی در شرکت‌های خصوصی هم توجیه اقتصادی منطقی ندارد، چراکه ابتدا باید نظر تمامی سهام داران آن شرکت را در این خصوص جلب کرد و ممکن است برخی از سهامداران با چنین هزینه‌هایی موافقت نکنند.

محجوب کسب عنوان اول یا دهمی تیم فوتبال سپاهان در لیگ فوتبال را فاقد تاثیر خاصی در روند اقتصادی و تولیدی شرکت فولاد مبارکه اصفهان دانست و گفت: بدیهی است کسب هر عنوانی در رقابتهای لیگ تاثیر خاصی در اهداف و برنامه های اقتصادی فولاد مبارکه ندارد. از سویی تجربه نشان داده که پاداش‌های میلیاردی نه تنها به رشد و توسعه ورزش در جامعه کمک نکرده، بلکه باعث مشکلات و مسایل متعددی نیز شده است.

نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، همچنین گفت: گویا بخشی از سهام این کارخانه مربوط به سهام عدالت است که متولیان باشگاه باید در این خصوص توجیه و پاسخ قانع کننده‌ای داشته باشند.