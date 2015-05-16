به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل تركمن به میزبانی بجنورد و در محل پارک تفریجی و گردشگری بش قارداش بجنورد با حضور قائم مقام دادگستری کل خراسان شمالی، معاون برنامه ریزی استاندار، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان شمالی، علاقه مندان، فعالان این صنعت و پرورش دهندگان اسب برگزار شد.

همزمان با برپایی جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل تركمن، برنامه حراج اسب نیز برگزار كه در قالب آن پرورش دهنگان نژادهای مختلف، اسب‌هایی را برای فروش به خریداران حراج كرده و به نمایش گذاشته بودند.

كوروش بهادری، معاون توسعه اداره کل ورزش و جوانان خراسان‌شمالی در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این كه هدف از برگزاری جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن در استان شناسایی و معرفی جایگاه وی‌ژه اسب اصیل ترکمن است، افزود: استانداری خراسان شمالی، سازمان جهاد کشاورزی استان، شهرداری بجنورد، اداره کل راه و شهر سازی استان، صدا و سیمای خراسان شمالی، شرکت تعاونی اسبداران، هیئت سوارکاری خراسان شمالی و اداره کل ورزش و جوانان در برگزاری این جشنواره مشاركت دارند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در حاشیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این كه هم‌اکنون واحدهای مختلفی در این استان در زمینه پرورش اسب فعال هستند، اضافه كرد: بر اساس آمار خراسان شمالی حدود هزار رأس اسب اصیل تركمن دارد.

علی مباركی با بیان این كه خراسان شمالی خاستگاه پرورش اسب اصیل ترکمن به شمار می‌رود، افزود: شهرستان‌های راز و جرگلان و مانه و سملقان به عنوان شهرستان‌های مرزی خراسان شمالی از مراکز پرورش و تکثیر اسب اصیل ترکمن در کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای موجود در خراسان شمالی بیش از سه هزار راس اسب وجود دارد که تنها هزار راس از آنها اسب اصیل ترکمن هستند که عمدتا در شهرستان مرزی راز و جرگلان نگهداری می شود.