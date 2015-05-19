دومین نمایشگاه آثار سنتی و تاریخی در بجنورد برگزار می شود

محمد موفق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: این نمایشگاه با شعار «میراث دیروز، هویت امروز، سرمایه پایدار» در محل خانه فرهنگ شهرداری بجنورد برپا خواهد شد.

به گفته وی در این نمایشگاه اسناد، نسخ خطی، اشیاء، ابزار تاریخی مربوط به فرهنگ و تمدن بجنورد در معرض دید عموم قرار داده می شود.

موفق هدف از برگزاری نمایشگاه آثار سنتی و تاریخی بجنورد را پاسداشت و حفظ میراث، فرهنگ و تمدن خطه خراسان شمالی، آشنایی نسل جوان و بهره مندی از تجربه گذشته عنوان كرد.

وی تصریح کرد: جامعه ای به توسعه پایدار و پیشرفت دست می یابد كه تاریخ ملت خود را شناخته باشد.

موفق افزود: این نمایشگاه با مشاركت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی و خانه فرهنگ آفرینش شهرداری بجنورد برگزار می شود.

وی گفت: در این نمایشگاه نسخ خطی و اسناد مربوط به ۲۰۰ سال پیش تا معاصر، عكس های مربوط به بزرگان حكومت، مسئولین شهر و ... در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی شهرداری بجنورد افزود: اگر حمایت های لازم صورت بگیرد این نمایشگاه بدون وقفه طی سال های آتی نیز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از ۲۹ اریبهشت ماه جاری به مدت سه روز در بجنورد دایر خواهد بود.