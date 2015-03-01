نمایشگاه فروش آثار عکاسان خراسان شمالی در شیروان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه نمایشگاه به خاطر یک لبخند شامل آثار عکاسان خراسان شمالی با حضور هنرمندان این استان در محل ساختمان هلال احمر سابق شهرستان شیروان دایر شد.

احسان کمالی، دبیر برگزاری این اقدام خیرخواهانه در حاشیه آیین آغازین نمایشگاه به خاطر یک لبخند، اظهار کرد: آثار عکاسی هنرمندان خراسان شمالی در قالب نمایشگاه سالانه به خاطر یک لبخند در شهرستان شیروان به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: این سومین دوره از برگزاری این نمایشگاه خیریه فروش آثار عکاسان استان است که هر ساله در خراسان شمالی با هزینه شخصی عکاسان و بدون حمایت های دولتی و بخش خصوصی برگزار می شود و ۱۰۰ درصد مبلغ فروش آثار به نمایش درآمده به خرید هدایای سال نو برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اختصاص می یابد.

کمالی با اعلام اطلاعات بیشتر در خصوص این اکسپوی خیریه اضافه کرد: ۷۶ اثر عکاسی از ۵۴ هنرمند عکاس استان در نمایشگاه شیروان برای فروش به نمایش گذاشته شده است.

وی به استقبال هنرمندان عکاس استان از این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: ابتدا ۷۰۰ اثر عکاسی به دبیرخانه برگزاری نمایشگاه رسید که با نظر و ارزیابی هیئت انتخاب آثار، ۷۳ اثر از ۵۳ هنرمند پیش از این در نمایشگاه بجنورد برای عرضه و فروش به نمایش گذاشته شد.

که فردا نیز در بخش دوم برگزاری این نمایشگاه سالانه علاقمندان به هنر عکاسی و هنرمندان برای نخستین بار در شیروان میزبان "به خاطر یک لبخند" خواهند بود.

این هنرمند جوان خراسان شمالی زمان پایان نمایشگاه خیریه عکاسی در شیروان را سیزدهم اسفند سال جاری اعلام کرد و گفت: علاقمندان می توانند صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها نیز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ از آثار بازدید و در این عمل نیکوکارانه پیش قدم و سهیم شوند.

کمالی افزود: در دوره دوم این نمایشگاه با استفاده از کل مبلغ فروش آثار، برای کودکان سه مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست استان لباس و اسباب بازی به عنوان هدیه سال نو خریداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی، عطا جعفری، حمید بهمنیار، مهدی خانلقی، رامین الهی، بابک قویدل، راضیه سعیدی نسب، کیانوش نقدی پور، بهار شقایق، پیام مهنانی، سیاوش خسروان، هادی معمری، داوود نصیری، مجید روئین فر، رامین بهادری، وحید دلاور، آرین صالحیان، بهرام میثاق نیا، مریم داورنیا، آرمین ایشان آقا، فلورا رحمانیان، عطا رنجبر، جاوید تفضلی، امید شکری، عیسی شکیبا، حمید سبحانی، محمد صفرپور، علیرضا ذبیحی، محمدمهرابی، سعید حمیدی، وحید خادمی، میلاد محمدی، ملیحه فلاح، بهرام میکده، محمد زارع، محمد ثابتی قدم، حسین باقری، مرتضی صابری، حامد نیستانی، امیرحسین ملکشی، رامین رحمتی، جواد حسن پور، پوریا فخار، یاشار اخوین، حسین هوری، حسن فرهادی، سمانه فخر الدینی، زهرا روشن دل، نوید آقایی، سعید قره باشلو، ایمان غلامی، ایمان محمدیان، محسن ابراهیمی، پیمان حمیدی پور، ملیحه کیوانپور، عباس ناصری، میثم حاجی پور، احسان کمالی و محدثه نیری هنرمندان شرکت کننده و همکاران برگزار کننده این نمایشگاه را تشکیل می دهند.