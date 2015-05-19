به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله در روز ۲۸ اردیبهشت ماه مصادف با روز جهانی موزه ها، شورای بین المللی موزه ها (ایکوم ایران) مسابقه ای را با عنوان «موزه برتر» برگزار می‌کند.

این مسابقه در ۱۲ شاخص و دو رده موزه های خصوصی و دولتی (کوچک، متوسط و بزرگ بر اساس تعداد کارشناسان) اجرا شد که امسال در مجموع ۱۱۰ موزه در این مسابقه شرکت کردند.

در مسابقه موزه برتر ضمن تقدیر از موزه سینما در شاخص استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی در بین موزه های دولتی متوسط، این مرکز در حوزه «معرفی خود به مخاطبانش» موزه برتر سال ۹۳ شناخته شد.