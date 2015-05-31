به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده موزه سینما که به زودی ارائه خدمات به دوستدارانش را آغاز خواهد کرد، با خرید حدود ۱۰۰ جلد کتاب تخصصی سینمایی برای کتابخانه‌اش از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال جاری به مبلغ صد میلیون ریال، مجموعه خود را غنای بیشتری بخشید.

این کتاب‌ها که بیشتر در زمینه‌های آموزشی، فیلمنامه، پژوهشی، تحقیقی، مصاحبه و زندگینامه قرار می‌گیرد، در مرحله فهرست‌نویسی و ثبت است تا به زودی در اختیار مراجعان قرار بگیرد.

اکثر این کتاب‌ها به انتشاراتی چون نشر چشمه، سوره مهر، نیلوفر، آناهید، آبان، سروش، هرمس، فرهنگستان هنر، معین، ثالث، نی، جمال هنر، امیر کبیر روزنه کار و مشکی تعلق دارد.

پژوهشکده موزه سینما شامل بخش‌هایی همچون کتابخانه (مخزن، اتاق مطالعه، انبار کتاب) فیلمخانه، فروشگاه محصولات فرهنگی، گالری و کافی‌شاپ واقع در خیابان لاله زار تهران به زودی برای محققان و دوستداران سینما گشایش خواهد یافت.