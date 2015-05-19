۲ میلیون راس دام در کرمانشاه علیه بیماری تب مالت واکسینه می شوند

نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای کاهش موارد ابتلا به بیماری تب مالت در استان کرمانشاه اقدامات پیشگیرانه را به زودی در سطح استان آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان، آمار مبتلایان به این بیماری در سال ۹۳ نسبت به سال پیش از آن مقداری افزایش پیدا کرده که این امر نگران کننده بوده و لازم است مصوباتی که به صورت متعدد در شورای سلامت استان داشته ایم در اسرع وقت اجرایی شود.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: در راستای مقابله با بیماری تب مالت اقدامات گسترده خود را از اول خرداد ماه در سطح استان آغاز خواهیم کرد.

پرور با بیان اینکه منابع اعتباری برای افزایش سطح واکسیناسیون دام ها تا حدودی تامین شده است، افزود: امیدواریم در ادامه سال منابع مورد نیاز تخصیص داده شده تا در سال ۹۴ افزایش سطح ایمنی دام ها را به صورت صد درصدی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در سال گذشته حدود یک میلون دام در استان تحت واکسیانسیون قرار گرفت که امسال به بالغ بر دو میلیون راس افزایش پیدا خواهد کرد که نیازمند منابع اعتباری استانی و ملی است.