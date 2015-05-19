کشت گیاهان دارویی در ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز غیبی اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد تا طبق برنامه‌ای که تا افق ۱۴۰۴ تدوین کرده، ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی آبی را به زیر کشت گیاهان دارویی ببرد و این برنامه از سال ۹۴ اجرایی می‌شود.

وی اضافه کرد: در سنوات گذشته سالانه حدود ۴ هزار تن گیاه دارویی صادراتی (سقز، کتیرا، سدر، میوه بادام، بلوط و …) برداشت می‌شد اما به دلیل خشکسالی این مقدار هم‌‌اکنون به هزار تن کاهش یافته است.

غیبی افزود: سازمان جنگل‌‌ها هم طبق برنامه در نظر دارد که هر ساله ۵۰ هزار هکتار در عرصه‌های منابع طبیعی (۲۰هزار هکتار در اراضی جنگلی، ۲۵ هزار هکتار در مراتع و ۵ هزار هکتار اراضی بیابانی) گونه‌ها‌ی بومی گیاهان دارویی همان مناطق را احیا کند و توسعه دهد ضمن اینکه صادرات گیاهان دارویی می‌تواند برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد.

مجری طرح ملی گیاهان دارویی با بیان این که برخی از زمین‌های زراعی به دلیل بهره‌برداری بیش از اندازه هم‌اکنون قابل کشت نیست و کشت در این اراضی توجیه اقتصادی ندارد، اظهار داشت: وقتی یک عرصه با یک گونه گیاهی که دارای درآمد است کشت شود هم پوشش گیاهی ایجاد می‌شود و هم درآمد مستمر و پایدار برای روستایی ایجاد می‌شود.

مشاور رئیس سازمان جنگل‌ها خاطرنشان کرد: کشت گیاهان دارویی به صورت مشارکتی انجام می‌شود به این ترتیب که وزارت جهاد کشاورزی نهاده مجانی در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد و بقیه کارها از جمله کشت، حفاظت و بهره‌برداری بر عهده تولید‌ کننده است.

وی افزود: گیاهان دارویی جزو ذخایر غنی منابع طبیعی هستند اگر به آنها توجه نشود، مورد تهدید قرار می‌گیرند به طوری که قاچاق آنها یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید عرصه‌های منابع طبیعی است.