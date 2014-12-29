شناسایی گیاهان دارویی در اردبیل نیازمند مطالعه علمی است

رسول نیکخواه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر شناخت گیاهان دارویی در این استان بیشتر از طریق دانش سینه به سینه است.

وی افزود: همین موضوع موجب شده بانک اطلاعاتی دقیقی برای گیاهان دارویی استان نداشته باشیم و منبع شناخت گیاهان افراد آگاه و گاها سالمند باشند.

به گفته عضو شبکه پژوهش فناوری گیاهان دارویی، استان اردبیل به دلیل تنوع اقلیمی برخوردار از هزار و ۱۰۰ گونه گیاهی است.

نیکخواه بهرامی تصریح کرد: مطابق پژوهش ها تعداد گیاهان دارویی شناسایی شده متجاوز از ۴۰۰ مورد است و با این وجود این تحقیقات را نمی توان تمام شده فرض کرد.

وی تاکید دارد که گیاهان شناسایی شده در شرایط آب و هوایی مختلف، تنوع قابل ملاحظه ای دارند و همین اصل موجب می شود در اردبیل تنوع گیاهان دارویی قابل توجه باشد.

فعال گیاهان دارویی با ذکر مثالی به گیاه آویشن اشاره کرد که در اردبیل شش رقم متمایز دارد که هر کدام در مواد موثره متفاوت از دیگری است.

نیکخواه بهرامی نقش دستگاه های متولی در ایجاد یک سامانه اطلاعاتی دقیق را کلیدی دانست و افزود: مطالعات پراکنده باید متمرکز شده و تمامی اطلاعات جمع آوری شده به صورت متمرکز مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در تحقق این مهم بخش خصوصی می تواند یاری گیر بخش دولتی باشد و با تحقیقات صورت گرفته توسط فعالان گیاهان دارویی می توان روی توان بخش خصوصی حساب کرد.

عضو شبکه پژوهش فناوری گیاهان دارویی شناسایی گیاهان دارویی را تنها نقطه آغازی در فرآیند بهره برداری از گیاهان می داند.

نیکخواه بهرامی معتقد است بعد از شناسایی گیاهان مراحل فرآوری باید به صورت دقیق و علمی اجرا شود تا بتوان از این امکان طبیعی به سودآفرینی اقتصادی دست یافت.