مسابقا ت قرآن مسلمانان را به يكديگر نزديك مي كند

عبدالواحد محمد اسماعيل كه از كشور فيليپين و دررشته تفسير دربيستمين دوره مسابقات قرآن كريم شركت كرده است در گفتگو با خبرنگار فرهنگي " مهر " با بيان اين مطلب در مورد شيوه تفسير در فيليپين گفت : در فيليپين تفسيرو ترجمه به هم نزديك است و مفسرين تفسير كشورهاي اسلامي ديگر را مي خوانند و بعد آن را به زبان فيليپيني بر مي گردانند.
وي در پاسخ به اين سوال كه " آيا در فيليپين مفسريني هم هستند كه خودشان قرآن را تفسيركنند " گفت : بله عده اي از علماء هم هستند كه خودشان قرآن را تفسير كرده اند كه البته تعداد آنها زياد نيست وآن عده هم باز از تفسير ساير كشورها بهره مي گيرند ، در واقع در فيليپين ترجمه و تفسير همزمان انجام مي شود و بيشتر تفسيرها به همين شكل كه گفتم انجام مي شود.
وي در ادامه افزود : من خودم هم نظر خاصي در مورد تفسير ندارم و از تفاسير ديگر همچون ابن كثير ، قرطبي و الصابوني استفاده مي كنم .
محمد اسماعيل در جواب اين سوال كه " مهمترين مركزي كه در فيليپين براي آموزش علوم قرآني فعاليت مي كند چيست " گفت : در جده عربستان تشكيلاتي است كه در جهت آموزش علوم قرآني فعاليت مي كند و اين تشكيلات شعبه اي هم در فيليپين دارند كه به آموزش علوم قرآني در رشته هاي حفظ ، تلاوت و تفسير مشغول هستند و در جهت نشر فرهنگ ديني فعاليت دارند .
نظر شما