  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲ مهر ۱۳۸۲، ۱۱:۰۰

عبدالواحد محمد اسماعيل مفسر فيليپيني درگفتگو بامهر :

مسابقا ت قرآن مسلمانان را به يكديگر نزديك مي كند

قرآن وجه مشترك تمام مسلمانان دنيا است و برگزاري اين مسابقات كه محور اصلي آن قرآن است ، مسلمانان جهان را به يكديگر نزديك كرده و زير يك پرچم واحد جمع مي كند .

عبدالواحد محمد اسماعيل كه از كشور فيليپين و دررشته تفسير دربيستمين دوره مسابقات قرآن كريم شركت كرده است در گفتگو با خبرنگار فرهنگي " مهر " با بيان اين مطلب در مورد شيوه تفسير در فيليپين گفت : در فيليپين تفسيرو ترجمه به هم نزديك است و مفسرين تفسير كشورهاي اسلامي ديگر را مي خوانند و بعد آن را به زبان فيليپيني بر مي گردانند.
وي در پاسخ به اين سوال كه " آيا در فيليپين مفسريني هم هستند كه خودشان قرآن را تفسيركنند " گفت : بله عده اي از علماء هم هستند كه خودشان قرآن را تفسير كرده اند كه البته تعداد آنها زياد نيست وآن عده هم باز از تفسير ساير كشورها بهره مي گيرند ، در واقع در فيليپين ترجمه و تفسير همزمان انجام مي شود و بيشتر تفسيرها به همين شكل كه گفتم انجام مي شود.
وي در ادامه افزود : من خودم  هم نظر خاصي در مورد تفسير ندارم و از تفاسير ديگر همچون ابن كثير ، قرطبي و الصابوني استفاده مي كنم .
محمد اسماعيل در جواب اين سوال كه " مهمترين مركزي كه در فيليپين براي آموزش علوم قرآني فعاليت مي كند چيست " گفت : در جده عربستان تشكيلاتي است كه در جهت آموزش علوم قرآني فعاليت مي كند و اين تشكيلات شعبه اي هم در فيليپين دارند كه به آموزش علوم قرآني در رشته هاي حفظ ، تلاوت و تفسير مشغول هستند و در جهت نشر فرهنگ ديني فعاليت دارند .

 

  

کد مطلب 26421

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها