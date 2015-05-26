ایران در صادرات دارو رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند با بیان اینکه در سال ۹۳ بازار دارویی ایران حدود ۱۱هزار میلیارد تومان معادل ۴ میلیارد دلار بوده است که با احتساب این ارقام سرانه مردم حدود ۵۰ دلار محاسبه می شود، تصریح کرد: این عدد با توجه به درآمد ناخالص ملی عددی منطقی است یعنی این بازار در چارچوب قدرت و توان خرید مردم مدیریت شده است.

وی افزود: سیاست های کنترل قیمت دارو در سال ۹۴ هم ادامه خواهد داشت می توان گفت تقریبا هیچ افزایش قیمتی در داروهای وارداتی اتفاق نخواهد افتاد و حتی امیدواریم بتوانیم قیمت برخی از این داروها را نیز کاهش دهیم.

دیناروند درباره داروهای تولید داخل نیز گفت: طبق روال سال گذشته سعی خواهیم کرد در زمان های مورد نیاز اصلاحات قیمت را انجام دهیم اما در حال حاضر برنامه ای برای افزایش قیمت داروهای تولید داخل وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در حوزه صادرات دارویی رکورد زده ایم اظهار داشت: یکی از موفقیت های وزارت بهداشت در سال گذشته صادرات دارویی ۱۷۵ میلیون دلاری بود بطوریکه این عدد بالاترین صادرات دارویی تاریخ این صنعت در ایران بوده است، ضمن اینکه در برنامه سه ساله قصد داریم این عدد را به ۵۰۰ میلیون دلار برسانیم.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان تاکید کرد: برنامه دراز مدت وزارت بهداشت، رسیدن به تراز مثبت است یعنی در سال ۱۴۰۴ نسبت صادرات دارویی به واردات آن به مراتب بیشتر خواهد بود.