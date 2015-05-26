پوتین: دخالت های خارجی عامل اصلی ایجاد و گسترش داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رییس جمهور روسیه دخالت های خارجی را عامل ایجاد و گسترس داعش خواند.

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه امروز سه شنبه در نشست کشورهای عضو بریکس تصریح کرد که داعش پیش از دخالت های غیرقابل قبول خارجی در کشورهایی که اکنون به عملیات تروریستی می پردازد، وجود نداشت.

وی در ادامه گفت: ما می دانیم که اکنون در خاورمیانه و شمال آفریقا چه می گذرد. ما مشکلات مربوط به یک سازمان تروریستی که اکنون به خود اجازه داده تا خود را داعش بنامد را به خوبی می دانیم.

او بر لزوم اصلاح رخ دادهای سال های گذشته در عرصه بین المللی تأکید کرد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، امروز سه شنبه میزبان نمایندگانی از کشورهای اقتصادی نوظهور جهان است که برای شرکت در پنجمین کنفرانس سالانه امنیت ۵ کشور عضو «بریکس» شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی به مسکو آمده اند.

بریکس یک انجمن غیررسمی است که در ژوئن سال ۲۰۰۶ برای افزایش همکاری کشورهای اقتصادی نوظهور تشکیل شد. اعضای گروه بریکس همگی به غیر از روسیه در رده کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال ظهور هستند اما عموما به واسطه اقتصادهایی با رشد پرشتاب و فراگیر و نفوذ تاثیرگذار بر امور جهانی و منطقه‌ای از دیگر کشورها متمایز می‌شوند. بریکس نمایانگر نیمی از جمعیت جهان است و ۲۸ درصد قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارد.