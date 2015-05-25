حضور داعش ناشی از حمایت های طرف های شناخته شده خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاجی محمود، دبیرکل حزب سوسیال دمکرات اقلیم کردستان عراق با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ملاقات و درخصوص تحولات عراق و منطقه گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار، مناسبات ایران و عراق را راهبردی دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران، عراق یکپارچه، متحد و قوی را ضامن منافع همه اقوام و طوایف این کشور در راستای منافع و مصالح منطقه می داند و با تمام توان از دولت و ملت این کشور در مقابله با تروریسم حمایت می کند.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با اشاره به اقدام فوری جمهوری اسلامی ایران در کمک به دولت عراق و حمایت از اکراد، اهل سنت، شیعیان، مسیحیان، ایزدیان و دیگر اقوام این کشور در مقابله با داعش اظهار امیدواری کرد دولت و ملت عراق بتوانند با اتکاء به توانمندیهای ملی و در پرتو وحدت و انسجام داخلی بزودی خطر ناشی از داعش و تروریسم را دفع کنند.

امیرعبداللهیان همچنین از تلاش ها و مجاهدتهای دبیرکل حزب سوسیال دمکرات عراق در روند مبارزه علیه تروریسم و نیز نقش مثبت این حزب در روند سیاسی عراق تقدیر کرد.

دبیرکل حزب سوسیال دمکرات عراق نیز با ارائه گزارشی از شرایط جاری عراق در روند مبارزه با تروریسم، وحدت و انسجام مردم عراق و حضور خودجوش نیروهای مردمی را مهمترین عامل پیروزی در این مبارزه توصیف کرد و از حمایت جمهوری اسلامی ایران در یاری رساندن به دولت و مردم عراق و کمک های همه جانبه به این کشور از جمله مبارزه با گروه های تروریستی تشکر کرد.

محمد حاجی محمود، بقا و استمرار حضور داعش را ناشی از حمایتهای طرف های خاص و شناخته شده خارجی دانست و نسبت به استمرار سیاستهای حمایت آمیز خارجی از پدیده تروریستی داعش در منطقه ابراز نگرانی کرد.

وی همچنین ضمن ابراز نگرانی از روند تحولات جاری در یمن، نقش جمهوری اسلامی ایران در کمک به حل و فصل مسائل و بحران های منطقه ای را مهم و تعیین کننده توصیف کرد و خواستار توقف حملات علیه مردم بی دفاع یمن و ایجاد شرایط مناسب جهت حل و فصل داخلی بحران این کشور شد.