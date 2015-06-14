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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۳۷

مخبر:

تشکیل کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها قانونی و مورد تایید است

تشکیل کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها قانونی و مورد تایید است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تشکیل کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها قانونی و مورد تایید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی درخصوص مصوبه اخیر این شورا مبنی بر تعیین کمیته ای برای طرح و انتخاب روسای دانشگاه ها گفت: تشکیل این کمیته طبق مصوبه و رای شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و قانونی و مورد تایید است.

وی  با اشاره به ضرورت تشکیل این کمیته تاکید کرد: تاخیر در انتخاب روسای دانشگاه ها و اداره دانشگاه ها با سرپرست، مشکلات گوناگون حقوقی و قانونی برای دانشگاه ها ایجاد و تسریع در انتخاب روسای دانشگاه ها را امری ضروری کرده بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با عنایت به نکات مذکور، کمیته انتخاب روسای دانشگاه ها با توجه به اتمام زمان حکم رئیس هیات نظارت و بازرسی دبیرخانه، با حضور سایر اعضا (چهار عضو) تشکیل شد و به طور اجماعی در مورد انتخاب روسای دانشگاه ها تصمیم گیری شد.

مخبر گفت: اگر برخی از اعضای  شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر دیگری در خصوص تصمیمات این کمیته که با حضور چهار نفر تشکیل شده است دارند، توقع این است که در شورا مطرح کرده و هرچه نظر اکثریت شورای عالی باشد، همان مبنای اقدام خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خاتمه گفت: طبق ماده ۲۹ آئین نامه داخلی شورای عالی، تفسیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عهده خود این شورا است.

کد مطلب 2778536
زهرا سیفی

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