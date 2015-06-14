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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۱۰

دروازه بان پرسپولیس:

باشگاه هر چه قدر می‌خواهد دروازه‌بان جذب کند/ منتظر برانکو هستم

باشگاه هر چه قدر می‌خواهد دروازه‌بان جذب کند/ منتظر برانکو هستم

دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: منتظر برانکو هستیم تا کار را برای فصل آتی استارت بزنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس،  مسعود همامی پس از حضور در باشگاه پرسپولیس و جلسه با نژادفلاح گفت: من یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم و از این ناحیه مشکلی وجود ندارد. امروز هم با  نژادفلاح دیدار داشتم تا درباره مسائل فصل بعد و موارد مالی گفتگویی داشته باشیم که جلسه خوبی بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز منتظر برانکو هستم تا کار را برای فصل بعد شروع کنیم. مباحثی جزب دروازه‌بان جدید،  به عنوان یک بازیکن به من مربوط نمی‌شود. باشگاه هر تعداد دروازه‌بان که بخواهد می‌تواند جذب کند. من با کسی مشکلی ندارم و آنچه به من مربوط می‌شود، تمرین کردن و تلاش برای بهتر بودن است.

کد مطلب 2778640

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