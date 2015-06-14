علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات و بررسی موضوع استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش گفت: مباحث مفصلی با حضور نمایندگان و وزیر مطرح شد؛ استیضاح‌کنندگان دلایل خود را برای استیضاح مطرح کردند و وزیر آموزش و پرورش نیز پاسخ داد.

وی خاطرنشان کرد: اگر تا فردا استیضاح کنندگان بر نظر خود اصرار داشته باشند و عدد آنها از ۱۰ نفر کمتر نشود، سه‌شنبه هفته جاری نامه استیضاح وزیر آموزش و پرورش از طرف کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ابلاغ می شود و هیئت رئیسه نیز موظف است ضمن اعلام وصول، ظرف ۱۰ روز جلسه استیضاح را برگزار کند.

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: با توجه به فضای موجود در جلسه امروز، پیش‌بینی ما این است که تعداد افراد خواستار استیضاح بیش از ۱۰ نفر باشد و این موضوع به جریان بیفتد.

اعلام جزئیات افزایش اعتبارات آموزش و پرورش، افزایش حقوق و کمبود نیروی انسانی/ سؤالات استیضاح کنندگان

سلیمی با اشاره به برخی جزئیات مطرح شده در مباحث امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: ۱۰ محور مطرح در استیضاح وزیر آموزش و پرورش در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها موضوع معیشت معلمان و نابسامانی دانشگاه فرهنگیان بود؛ این مسئله که وزیر آموزش و پرورش نتوانسته اعتماد جامعه فرهنگیان را جلب کند و دولت را نسبت به آموزش و پرورش و مشکلات آن حساس کند، از جمله مباحث مطرح شده بود.

وی ادامه داد: آقای فانی در پاسخ به این بخش از انتقادات استیضاح کنندگان گفت که در سال جاری، آموزش و پرورش توانسته است ۱۱.۲ درصد کل اعتبارات دولت را به خود اختصاص دهد که این رقم در سال ۹۳ حدود ۱۰.۷ درصد و در سال پیش از آن ۹.۱ درصد بوده است؛ البته نمایندگان نیز معتقد بودند که این رقم در سالهای پیش از این، بسیار بالاتر بوده است.

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش در این جلسه اعلام کرد که اعتبارات کل کشور درسال ۹۴ حدود ۱۸ درصد رشد داشته، در حالی که رشد اعتبارات آموزش و پرورش۲۴.۱ درصد بوده است؛ آقای فانی همچنین مدعی بود که «میانگین حقوق» کارکنان آموزش و پرورش در دو ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومان بوده است که این عدد در سال ۹۳، حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان، در سال ۹۲ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در سال ۹۱ یک میلیون تومان بوده است.

سلیمی تصریح کرد: با توجه به این توضیحات وزیر، یکی از سوالات اساسی استیضاح کنندگان این بود که اگر اعتبارات تا این میزان رشد داشته، پس چرا اینقدر در مدیریت مالی نابسامانی و نارضایتی وجود دارد؟!.

وی به بررسی مشکلات دانشگاه فرهنگیان در این جلسه نیز اشاره کرد و گفت: وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که طی دو سال گذشته ۲۵ هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته شده اند و امسال نیز ۱۹۶ هزار دانش آموز به جمعیت دانش آموزی کشور اضافه می شود که نیازمند ۱۵ هزار معلم جدید است و در مجموع ۴۰ هزار معلم کم داریم؛ استیضاح کنندگان نیز در پاسخ به این مسئله سوال کردند که چرا با این کمبود، مجوز جذب نیروهای جدید را نمی گیرید و فقط ۵ هزار نفر را قرار است استخدام کنید؟!.

سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت باید تا فردا صبر کنیم تا مشخص شود عدد استیضاح‌کنندگان چقدر خواهد بود.