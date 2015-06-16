جزئیات استفاده اپراتورها از توان داخلی/ تولید سیم کارت و فیبرنوری

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جلسه ای که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای به عملکرد اپراتورهای موبایل، مخابرات و اپراتور فیبرنوری، برای استفاده از توان داخل، اختصاص داد اظهار داشت: در این جلسه، اپراتورها گزارش عملکرد خود را در زمینه استفاده از توان و تولیدات داخلی ارائه دادند و در مورد برخی موارد از خود دفاع کردند.

وی با بیان اینکه قرار است جلسات آینده را در زمینه بررسی استفاده از ظرفیتهای داخل کشور با بخش های تولید سخت افزار و نرم افزار ادامه دهیم افزود: طبق گزارشهای ارائه شده و بررسی های به عمل آمده، در مجموع اپراتورهای موبایل، مخابرات و اپراتور فیبرنوری ایرانیان نت، در سیستم های توسعه ای خود در بخش پسیو – غیرفعال- بالغ بر ۹۰ درصد از توان داخلی استفاده کرده اند؛ اما آنچه که مربوط به بخش اکتیو – فعال – می شود و مهمترین بخش شبکه های مخابراتی و ارتباطی به حساب می آید آنطور که باید به استفاده از توان داخلی توجه نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اپراتورهای تلفن همراه توجه ویژه ای به تولید داخل داشته و اعلام کرده که سیم کارت خام را از تولیدات داخلی تهیه می کند و این در حالی است که سیم کارت خام پیش از این از خارج کشور تهیه می شد؛ این نشان از وجود این پتانسیل در کشور دارد.

سبحانی فر در مورد وجود توان تولید کابل و فیبرنوری در کشور نیز افزود: چند سال پیش، تولید کابل مخابراتی و فیبرنوری در کشور انجام می شد اما به جهت آنکه، شرکتهای مخابراتی این تجهیزات را از خارج از کشور تهیه کردند توان رقابت با خارجی ها به صفر رسید اما براساس گزارشی که شرکت مخابرات ایران ارائه کرده است هم اکنون بار دیگر از کابل و فیبرنوری داخل که به مراتب قیمت کمتری از نمونه های خارجی دارد در شبکه مخابراتی کشور استفاده می شود و نیازمندی کشور در این حوزه از داخل به راحتی قابل تهیه است.

وی با تاکید براینکه لازمه تقویت بخش های تولیدی در کشور، حمایت شرکتهای بزرگ و اپراتورها است خاطرنشان کرد: هم اکنون در این بخش بسیاری از تجهیزات قابل رقابت با بخش های خارجی خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع با انتقاد از اینکه توان تولید آنتن های موبایل – BTS – و نیز سوئیچ های مخابراتی در کشور وجود داشت اما از آن حمایت صورت نگرفت افزود: از وزارت ارتباطات خواسته ایم که برای استفاده از توان داخلی در این حوزه، نقشه راه تهیه کرده و آن را در اختیار اپراتورها قرار دهد.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات و رگولاتوری باید فهرستی از شرکتهای توانمند این حوزه و تجهیزات داخلی تهیه کرده و در اختیار اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی قرار دهند که براساس این فهرست، اپراتورها خریدهای خود را انجام دهند و ما در مجلس نیز به این موضوع نظارت خواهیم داشت.

سبحانی فر استفاده از مکانیزم تعیین تعرفه را از دیگر راه حل هایی عنوان کرد که باید برای حمایت از تولید داخل صورت گیرد و گفت: باید تعرفه گمرکی تجهیزاتی که در داخل کشور نمونه مشابه آن وجود دارد افزایش یابد تا بتوان تجهیزات داخلی را جایگزین تجهیزات خارجی کرد و از بخش داخلی توانمند حمایت به عمل آورد.