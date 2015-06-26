شرط اتحادیه ناشران برای حضور مشترک با دولت در نمایشگاه فرانکفورت

محمدرضا توکل صدیق نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتایج بحث ها در این اتحادیه درباره نحوه حضور ناشران عضو آن در شصت و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، گفت: اتحادیه در این زمینه به جمع بندی رسیده و آن، این است که ما در صورتی حاضریم در کنار موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در آن متراژی که در نمایشگاه امسال فرانکفورت خریداری کرده، شرکت کنیم که استقلال ما از نظر اجرا در غرفه، کاملاً رعایت شود.

وی با بیان اینکه ما در این زمینه با موسسه نمایشگاه های فرهنگی در حال مذاکره هستیم ولی هنوز این بحث به جمع بندی نهایی نرسیده است، در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کنید در دوره قبل اینگونه [رعایت استقلال اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران] نبود؟، تاکید کرد: مقصود این است که آن قسمتی از غرفه که در اختیار اتحادیه ناشران قرار می گیرد، اتحادیه استقلال کامل درباره نحوه اجرا و برپایی آن داشته باشد. چون سال گذشته تا حدودی، اینگونه نبود.

نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پاسخ به این سوال که اگر این شرط از سوی موسسه نمایشگاه های فرهنگی تامین نشود، آیا این احتمال وجود دارد که اتحادیه مذکور خود در غرفه ای جدا از موسسه یادشده در نمایشگاه آتی کتاب فرانکفورت حضور پیدا کند؟، افزود: بله، این احتمال وجود دارد ولی هنوز به جمع بندی نهایی در این زمیه نرسیده ایم.

پیشتر هم محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگویی با خبرنگار مهر، از احتمال حضور مستقل این اتحادیه در نمایشگاه شصت و هفتم کتاب فرانکفورت خبر داده و گفته بود: در کشورهای دیگری که وضعیت نشرشان تقریباً شبیه ماست، مثل اندونزی، مالزی و ترکیه، برای چنین نمایشگاه‌های مهم و بزرگی، غرفه، توسط دولت اخذ و اجاره می‌شود و سپس در اختیار تشکل‌های نشر قرار می‌گیرد و حتی چیدمان و نحوه حضور و مواردی از این دست، در هماهنگی با تشکل‌ها انجام می‌شود. قاعدتاً در این زمینه در ایران هم باید اینگونه باشد.

محمدرضا توکل صدیق که دبیر شورای برنامه‌ریزی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و تشکل‌های نشر برای بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز هست، همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر، از تشکیل نشستی با دعوت از نمایندگان رسانه های گروهی در آینده نزدیک به ابتکار این اتحادیه و با هدف آنچه او ارائه یک جمع بندی کامل از نمایشگاه یادشده نامید، خبر داد.

وی در خصوص روند تسویه حساب با پیمانکاران و تشکل های نشر طرف قرارداد این نمایشگاه هم گفت: تقریباً بیش از ۷۵ درصد طلب پیمانکاران و ۷۵ درصد طلب تشکل های نشر به آنها پرداخت شده و همانطور که پیشتر هم اعلام شده، هر زمان اسناد و مدارک لازم را در خصوص تسویه حساب با مراکزی مانند بیمه و دارایی به ما تحویل دهند، ما هم نسبت به تسوبه حساب با آنها اقدام خواهیم کرد.

به گفته توکل صدیق، این تسویه حساب ها از طریق وجوهی که بابت اجاره غرفه‌ها از ناشران و غرفه‌داران دریافت شده، صورت می گیرد و هر زمان که همه این پرداخت ها انجام شود، آن وقت می توان برآوردی کلی از هزینه هایی برگزاری نمایشگاه بیست و هشتم ارائه کرد.