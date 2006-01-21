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۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۴۳

با صدور بيانيه اي؛

اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان از اقدام قوه قضائيه در معرفي مفسدان اقتصادي تقدير كرد

روابط عمومي و امور بين الملل دفتر مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان با صدور بيانيه اي از مسئولان قوه قضائيه در معرفي مفسدان اقتصادي قدرداني كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: حمد و سپاس خداوند متعال را كه مسئولان محترم قوه قضائيه در اين آزمون بزرگ به ياري خدا سربلند بيرون آمدند و با عزمي محكم و استوار در برابر توطئه هاي دشمنان اسلام و انقلاب ايستادند و اميد آنان را به ياس مبدل ساختند.

در قسمت ديگر اين بيانيه آمده است: در اين برهه حساس از زمان كه دولتمردان كذاب آمريكايي و اروپايي و صهيونيسم با توسل به بهانه هاي واهي درصددند تا مانع پيشرفت هاي علمي و توسعه فناوري هسته اي ايران شوند قاطعيت مسئولان محترم قوه قضائيه در معرفي غارتگران بيت المال نمايانگر عزم ملي و اراده قوي در دفاع از كيان انقلاب اسلامي است و مسئولان قوه قضائيه با اعلام اسامي مفسدان اقتصادي اعلام مي دارند كه خير اسلام بالاترين مصلحت است و تامين عدالت اقتصادي و اجتماعي كه از فرامين مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري اسلامي ايران است در صدر امور قرار دارد.

ما اعضاي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان و نيز اعضاء جنبش دانش آموزي، رايحه خوش صداقت و خدمتگزاري متواضعانه را بيش از هر زمان از سوي مسئولان قوه قضائيه در اعلام اسامي غارتگران بيت المال احساس كرده و از مسئولان محترم قوه قضائيه مي خواهيم از هم اكنون با اتخاذ تصميمات قاطع و محكم در اجراي عدالت علوي و حسيني بهار با طراوت عشق به خدا و مردم را بيش از گذشته ميهمان خانه دل ملت بزرگوار و شريف ايران نمايند.

در پايان آمده است: جنبش دانش آموزي اعلام مي دارد با پيروي از منويات داهيانه مقام معظم رهبري هوشيارانه و مقتدرانه با حمايت از مسئولان قوه قضائيه به پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي پرداخته و در مقابله با توطئه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي دشمنان كوتاه نيامده و از هيچ كوشش دريغ نمي ورزد.

کد مطلب 280185

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