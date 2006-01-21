اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان از اقدام قوه قضائيه در معرفي مفسدان اقتصادي تقدير كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: حمد و سپاس خداوند متعال را كه مسئولان محترم قوه قضائيه در اين آزمون بزرگ به ياري خدا سربلند بيرون آمدند و با عزمي محكم و استوار در برابر توطئه هاي دشمنان اسلام و انقلاب ايستادند و اميد آنان را به ياس مبدل ساختند.

در قسمت ديگر اين بيانيه آمده است: در اين برهه حساس از زمان كه دولتمردان كذاب آمريكايي و اروپايي و صهيونيسم با توسل به بهانه هاي واهي درصددند تا مانع پيشرفت هاي علمي و توسعه فناوري هسته اي ايران شوند قاطعيت مسئولان محترم قوه قضائيه در معرفي غارتگران بيت المال نمايانگر عزم ملي و اراده قوي در دفاع از كيان انقلاب اسلامي است و مسئولان قوه قضائيه با اعلام اسامي مفسدان اقتصادي اعلام مي دارند كه خير اسلام بالاترين مصلحت است و تامين عدالت اقتصادي و اجتماعي كه از فرامين مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري اسلامي ايران است در صدر امور قرار دارد.

ما اعضاي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان و نيز اعضاء جنبش دانش آموزي، رايحه خوش صداقت و خدمتگزاري متواضعانه را بيش از هر زمان از سوي مسئولان قوه قضائيه در اعلام اسامي غارتگران بيت المال احساس كرده و از مسئولان محترم قوه قضائيه مي خواهيم از هم اكنون با اتخاذ تصميمات قاطع و محكم در اجراي عدالت علوي و حسيني بهار با طراوت عشق به خدا و مردم را بيش از گذشته ميهمان خانه دل ملت بزرگوار و شريف ايران نمايند.

در پايان آمده است: جنبش دانش آموزي اعلام مي دارد با پيروي از منويات داهيانه مقام معظم رهبري هوشيارانه و مقتدرانه با حمايت از مسئولان قوه قضائيه به پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي پرداخته و در مقابله با توطئه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي دشمنان كوتاه نيامده و از هيچ كوشش دريغ نمي ورزد.