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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۰۶

رييس اتحاديه دامداران گوشتي در گفت و گو با "مهر":

قيمت گوشت قرمز افزايش نيافته است

قيمت گوشت قرمز افزايش نيافته است

رييس اتحاديه دامداران گوشتي با تاكيد بر عدم افزايش قيمت گوشت قرمز گفت: دامداران براي توليد هر كيلو گوشت 700 تا 900 تومان ضرر مي دهند .

فخرالله جهاندار در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به عدم افزايش قيمت گوشت قرمز ، افزود: درحال حاضر قيمت گوشت قرمز افزايش نيافته و شايعات در مورد افزايش گوشت قرمز تنها موجب منفعت و كسب سود براي  دلالان و واسطه ها خواهد شد نه توليد كنندگان  .

وي  قيمت تمام شده گوشت قرمز را كيلويي سه هزار و 800 تا  چهار هزار تومان اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه قيمت فروش كشتار كيلويي سه هزار و 100 تومان است .

جهاندار تاكيد كرد: در سال گذشته دامداران براي توليد هر كيلو گوشت  300 تومان متضرر شدند و اين در حالي است كه با توجه به افزايش مشكلات و هزينه هاي جانبي در سالجاري مطمئنا دامداران بيش از اين قيمت  ضرر خواهند كرد .

وي  تعطيلي 80 درصد از واحدهاي پرواربندي در سال گذشته را از پيامدهاي متضضرر شدن توليد كنندگان و عدم صرفه اقتصادي توليد گوشت در كشور اعلام كرد .

جهاندارتاكيد كرد : در سال گذشته قيمت فروش هر كيلو گوشت گوساله كيلويي سه هزار و 70 تومان بوده كه اين رقم امسال به كيلويي سه هزار و 100 تومان  رسيده است .

 

کد مطلب 284500

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