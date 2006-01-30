قيمت گوشت قرمز افزايش نيافته است

فخرالله جهاندار در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به عدم افزايش قيمت گوشت قرمز ، افزود: درحال حاضر قيمت گوشت قرمز افزايش نيافته و شايعات در مورد افزايش گوشت قرمز تنها موجب منفعت و كسب سود براي دلالان و واسطه ها خواهد شد نه توليد كنندگان .

وي قيمت تمام شده گوشت قرمز را كيلويي سه هزار و 800 تا چهار هزار تومان اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه قيمت فروش كشتار كيلويي سه هزار و 100 تومان است .

جهاندار تاكيد كرد: در سال گذشته دامداران براي توليد هر كيلو گوشت 300 تومان متضرر شدند و اين در حالي است كه با توجه به افزايش مشكلات و هزينه هاي جانبي در سالجاري مطمئنا دامداران بيش از اين قيمت ضرر خواهند كرد .

وي تعطيلي 80 درصد از واحدهاي پرواربندي در سال گذشته را از پيامدهاي متضضرر شدن توليد كنندگان و عدم صرفه اقتصادي توليد گوشت در كشور اعلام كرد .

جهاندارتاكيد كرد : در سال گذشته قيمت فروش هر كيلو گوشت گوساله كيلويي سه هزار و 70 تومان بوده كه اين رقم امسال به كيلويي سه هزار و 100 تومان رسيده است .