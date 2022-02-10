چالش افزایش قیمت گوشت/ستاد تنظیم بازار جلسه اضطراری تشکیل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جلسه اضطراری کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی شب گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور در دفتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد در این جلسه مصوبات مهمی برای کنترل بازار گوشت که در روزهای اخیر دچار التهاب غیر واقعی شده، بررسی شد.

ممنوعیت و توقف روند صادرات دام زنده، تامین گسترده نهاده‌های دامی، عرضه گسترده گوشت گوساله و گوسفند به صورت هوشمند و اینترنتی و عرضه گوشت در میادین میوه و تره‌بار و شبکه فروشگاهی از مهمترین تصمیمات گرفته شده در این جلسه بود.

از سوی دیگر وزیر جهاد کشاورزی، درباره افزایش قیمت گوشت گوسفندی گفت: با توجه به نوسانات بازار گوشت، در حال حاضر در تهران با تصمیم اتخاذ شده در جلسه ستاد تنظیم بازار، روزانه ۲ هزار رأس گوسفند در بازار تهران عرضه می‌شود.

سید جواد ساداتی‌نژاد با اشاره به عرضه ۹۰۰ هزار تن نهاده دامی در بخش روستایی و عشایری و در بین تولیدکنندگان دام سبک و سنگین گفت: به دلیل اینکه دغدغه‌ای برای تولید کنندگان تا پایان سال وجود نداشته باشد، این نهاده‌ها در اختیار دامداران قرار می‌گیرد، همچنین در بخش دام شیری با ظرفیت زیر ۱۰۰ رأس نیز نهاده مورد نیاز تا آخر امسال تأمین خواهد شد.

وی تاکید کرد: تا پایان بهمن ماه تلاش می‌کنیم مجموع نهاده‌های این ماه هم بارگذاری شود؛ تمهیدات مربوط به ماه اسفند در حال برنامه‌ریزی است و با توجه به اینکه تعطیلات عید در پیش است برای اردیبهشت ماه سال آینده نیز برنامه‌ریزی می‌کنیم که در زمان پایان سال و ابتدای سال بعد خللی در تأمین نهاده نداشته باشیم.

ساداتی‌نژاد با اشاره به اینکه مصوب شده تا تنظیم بازار را با گوشت منجمد شروع کنیم، افزود: ذخایر گوشت منجمد در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام است و این کار توسط آن مجموعه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر به اندازه کفایت گوشت قرمز و مرغ در اختیار داریم و امیدواریم با تدبیری که در حال انجام است بحث نوسان بازار را کنترل کنیم.