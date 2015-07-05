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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۰

مدیر شبکه چهار در گفتگو با مهر:

فعلا سر کارم و مشکلی نیست/ خبر تغییر مدیران را روابط‌عمومی می‌دهد

فعلا سر کارم و مشکلی نیست/ خبر تغییر مدیران را روابط‌عمومی می‌دهد

تقی رستم‌وندی مدیر شبکه چهار سیما درباره انتشار خبر احتمال رفتنش از این شبکه، واکنش نشان داد.

تقی رستم وندی مدیر شبکه چهار سیما در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: اگر خبری باشد حتما مطلع خواهید شد. گرچه مرسوم است این خبرها را خود معاونت سیما یا روابط عمومی سازمان اعلام کند.

وی افزود: تا این لحظه که من سر کار هستم و مشکلی وجود ندارد.

مدیر شبکه چهار در پاسخ به اینکه آیا تأیید می‌کند قرار است به سروش سیما برود، تصریح کرد: همانطور که گفتم هنوز در شبکه چهار هستم و نمی‌توان درباره مسئولیتی که اگر اینجا نباشم به من واگذار می‌شود، صحبت کنم.

به گزارش مهر، دقایقی قبل یکی از خبرگزاری‌ها گمانه‌زنی کرده بود احتمالا رستم‌وندی از شبکه چهار می‌رود و فردی با نام خانوادگی غلامی جایگزین او خواهد شد.

کد مطلب 2852216

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