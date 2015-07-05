تقی رستم وندی مدیر شبکه چهار سیما در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: اگر خبری باشد حتما مطلع خواهید شد. گرچه مرسوم است این خبرها را خود معاونت سیما یا روابط عمومی سازمان اعلام کند.
وی افزود: تا این لحظه که من سر کار هستم و مشکلی وجود ندارد.
مدیر شبکه چهار در پاسخ به اینکه آیا تأیید میکند قرار است به سروش سیما برود، تصریح کرد: همانطور که گفتم هنوز در شبکه چهار هستم و نمیتوان درباره مسئولیتی که اگر اینجا نباشم به من واگذار میشود، صحبت کنم.
به گزارش مهر، دقایقی قبل یکی از خبرگزاریها گمانهزنی کرده بود احتمالا رستموندی از شبکه چهار میرود و فردی با نام خانوادگی غلامی جایگزین او خواهد شد.
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