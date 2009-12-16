رستم وندی مدیر شبکه چهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم وندی که پیش از این مدیریت کل پخش اخبار صدا را به عهده داشت با حکم معاون سیما به عنوان مدیر جدید شبکه 4 منصوب شد.
پیش از این رضا پورحسین مدیریت شبکه 4 را به عهده داشت که با حکم مرتضی میرباقری معاون سیما به عنوان مدیر جدید شبکه آموزش منصوب شد.
تقی رستم وندی با حکم مرتضی میرباقری معاون سیما به عنوان مدیر جدید شبکه 4 منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رستم وندی که پیش از این مدیریت کل پخش اخبار صدا را به عهده داشت با حکم معاون سیما به عنوان مدیر جدید شبکه 4 منصوب شد.
کد مطلب 1002032
نظر شما