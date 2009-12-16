  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۲۰:۵۷

با حکم مرتضی میرباقری/

رستم وندی مدیر شبکه چهار شد

رستم وندی مدیر شبکه چهار شد

تقی رستم وندی با حکم مرتضی میرباقری معاون سیما به عنوان مدیر جدید شبکه 4 منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم وندی که پیش از این مدیریت کل پخش اخبار صدا را به عهده داشت با حکم معاون سیما به عنوان مدیر جدید شبکه 4 منصوب شد.

پیش از این رضا پورحسین مدیریت شبکه 4 را به عهده داشت که با حکم مرتضی میرباقری معاون سیما به عنوان مدیر جدید شبکه آموزش منصوب شد.

کد مطلب 1002032

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه