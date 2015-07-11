به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز ثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی، بالغ بر ۶۶۲ هزار و ۴۵۳ دامنه اینترنتی توسط کاربران ایرانی به ثبت رسیده و فعال است و این درحالی است که تا پایان سال ۹۳ شمار دامنه های اینترنتی فعال ۶۱۸ هزار دامنه بوده است.

آخرین وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی نشان می دهد که پسوند « آی آر» همچنان در صدر ثبت دامنه‌های فعال اینترنتی قرار دارد و پسوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت دامنه را به خود اختصاص داده است.

هم اکنون تعداد ۶۵۳ هزار و ۵۲۱ دامنه با پسوند ir فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را شامل می شود؛ همچنین شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر ۳ هزار و ۵۱۸ دامنه، شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ایران ۲ هزار و ۴۴۳ دامنه و شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ac.ir حدود یک هزار و ۵۸۸ دامنه اعلام شده است.

در همین حال تعداد دامنه های فعال به ثبت رسیده با پسوند sch.ir حدود ۳۶۶ دامنه، با پسوند gov.ir بالغ بر ۳۱۲، پسوند org.ir بالغ بر ۳۰۷ و id.irبالغ بر ۳۵۷ دامنه است؛ در همین حال تاکنون ۴۱ دامنه با پسوند net.ir به ثبت رسیده و در مجموع ۶۶۲ هزار و ۴۵۳ دامنه با پسوندهای اعلام شده در پایگاه ثبت دامنه های اینترنتی در ایران برای پایان فصل بهار ثبت شده و فعال است.

در سال ۹۱ بیش از ۱۰۰ هزار دامنه «دات آی‌آر» ثبت‌ شد که تعداد دامنه‌های ثبت‌شده در سال ۹۱ دو برابر سال ۹۰ بوده است؛ همچنین با توجه به رشد ثبت دامنه «IR.» در سال ۹۲ شمار دامنه های فعال اینترنتی به بیش از ۴۰۰ هزار پسوند رسیده است و در سال ۹۳ نیز با رشد صعودی این دامنه ها از مرز ۶۰۰ هزار دامنه گذشته است.

پیش از این گفته شده بود ایران با تعداد دامنه های اینترنتی فعال، از نظر تعداد دامنه اینترنتی کشوری، نه تنها بزرگترین کشور در منطقه است، بلکه از کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی، هنگ‌کنگ، ترکیه، اسلواکی، یونان و فنلاند هم پیشی گرفته است و با رشد سالانه ۴۵ درصدی در میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.