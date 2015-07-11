به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه راکعی شنبه در نخستین گردهمایی جمعیت زنان مسلمان نواندیش شعبه آذربایجان شرقی اظهار داشت: اگر خواستار عملی شدن واقعی انقلاب فرهنگی در کشور هستیم، زنان می توانند در این راه موثر واقع شوند که البته این امر مستلزم برنامه ای منسجم و تشکیلاتی از سوی بانوان است.

وی با اشاره به اینکه اگر خواستار دستیابی به آرمان های اصلی انقلاب هستیم باید از توانایی بانوان نیز بهره ببریم، گفت: هم اکنون در بسیاری از کشورها از توانایی بانوان در مسائل مختلفی همچون مدیریت بحران استفاده می کنند که باید در جمهوری اسلامی نیز شاهد استفاده از این پتانسیل های بانوان باشیم.

راکعی با بیان اینکه زنان نیز می توانند پا به عرصه مدیریت کلان کشور بگذارند، گفت: زنان به دلیل آشنایی بیشتر نسبت به دغدغه های اجتماعی و خیرخواهی نسبت به آن ها می توانند در عرصه مدیریت کلان کشور حضور یافته و این حضور می تواند زمینه ساز کاهش خشونت در جامعه شود.

وی ادامه داد: بانوان می توانند در جایگاه های کلان سیاسی حضور داشته باشند که یکی از این جایگاه ها نمایندگی مجلس است که در این راستا برنامه ریزی هایی برای حضور پررنگ بانوان در انتخابات مجلس انجام شده است.

نماینده مجلس ششم افزود: با افزایش تعداد زنان در مجلس شاهد افزایش تعداد مصوبات مربوط به این قشر از جامعه خواهیم بود.

راکعی با اشاره به اقبال جامعه نسبت به لیست های اصلاح طلبان گفت: طرحی که توسط اصلاح طلبان مطرح شده است، اختصاص ۳۰ درصد از لیست اصلاح طلبان به زنان می باشد که این می تواند تحولی بزرگی در جامعه فراهم کند.

وی همچنین از نبود یک زن در مجلس خبرگان انتقاد کرد و گفت: در کشور بانوان شایسته و متخصص زیادی داریم اما متاسفانه تاکنون حتی یک بانو نیز در مجلس خبرگان حضور نداشته است.

دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ادامه با اشاره به سیره زندگانی حضرت امام علی(ع) گفت: برخورد حضرت علی (ع) با دشمنان الگویی مناسب برای جامعه امروزی است که مسئولان باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد.

تنفیذ احکام اعضای شورای جمعیت زنان مسلمان نواندیش آذربایجان شرقی

همچنین در این مراسم احکام اعضای شورای استانی جمعیت زنان مسلمان نو اندیش توسط دبیرکل این جمعیت داده شد.

در این آیین مقرر شد تا جمعیت زنان مسلمان نو اندیش شعبه استان در چهار کمیته آموزش، شهرستان ها، تشکیلات و سیاسی، اطلاع رسانی و روابط عمومی فعالیت کنند.

همچنین در پایان، اکرم خیرخواه رئیس جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان آذربایجان شرقی، هانیه عزیزی نایب رئیس، سمانه شاهدی دبیر جمعیت، مینا حدادی بازرس و مهسا پناهشاهی به عنوان مسئول امور مالی این جمعیت معرفی شدند.